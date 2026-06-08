اسرائیل هیوم: حمله اسرائیل به ایران با هماهنگی آمریکا انجام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه صهیونیستی با رد ادعای کاخ سفید که مدعی شده بود که آمریکا دخالتی در حمله اسرائیل به ایران نداشته، فاش کرد که این حمله با واشنگتن هماهنگ شده است.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام صهیونیستی فاش کرد: تل‌آویو حمله اش به ایران را با واشنگتن هماهنگ کرده بود.

پیشتر، رسانه‌های صهیونیست اعلام گزارش کردند که کاخ سفید مدعی عدم دخالت در حمله اسرائیل به ایران شده است.

سپاه پاسداران با تأیید حمله رژیم صهیونیستی به اهدافی در کشور، اعلام کرد که دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هوا پرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.

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