تهاجم دشمن صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد.

دقایقی پیش از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر صدای انفجار شنیده شد.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان امروز در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید

به گفته ولی الله حیاتی در حمله هوایی دشمن صهیونیستی به پتروشیمی کارون ماهشهر تا به این لحظه هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت گزارش نشده است.

وی افزود: اخبار تکمیلی در خصوص خسارات و جزییات این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتنی است همزمان با این تهاجم چندین فروند موشک ایرانی به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد.

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