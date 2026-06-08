سپاه: تجاوز دشمن به صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است؛

«بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

اخطار می‌کنیم؛ دشمن صهیونیستی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی، بازی خطرناکی را شروع کرد، که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی، بر عهده آتش افروز اصلی این میدان، آمریکا می باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

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