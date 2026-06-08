به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «زویکا هایموویچ» رئیس پیشین سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به توانمندی و سطح آمادگی ایران اعلام کرد که واکنش سریع تهران به تحولات منطقه منعکس‌کننده قابلیت‌هایی است که همچنان در اختیار دارد.

بر اساس گزارش فلسطین الیوم، رئیس سابق سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ موشکی هدفمند ایران به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و همچنین حملات متجاوزانه آن به لبنان تصریح کرد: کسی که بتواند در کمتر از یک ساعت و در پاسخ به یک عملیات در بیروت، ۱۰ موشک شلیک کند، ما را ملزم می‌کند که درک دقیق‌تری از توانمندی‌هایی داشته باشیم که ایران همچنان حفظ کرده است.

وی در ادامه تأکید کرد این موضوع سطح آمادگی، توانمندی و ظرفیت عملیاتی ایران در شرایط کنونی را نشان می‌دهد.

پیشتر منابع فلسطینی و عبری از شلیک موجی از موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی خبر دادند؛ حمله‌ای که با فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق جنوبی و مرکزی و گزارش‌هایی از اصابت موشک و خسارات در چند نقطه همراه بوده است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز از پرتاب دست‌کم ۱۰ موشک از خاک ایران در موج جدید حمله به سرزمین‌های اشغالی و به ویژه جنوب این منطقه خبر داد.

در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوافضای سپاه دقایقی پیش عملیات «نصر» را آغاز کردند.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات با هدف قرار دادن مراکز مهم در پایگاه‌های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است. سپاه پاسداران تاکید کرد که عملیات نصر در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونیستی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور صورت گرفته است.

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