به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد دوم کتاب «نقش اهل بیت(ع) در بنیانگذاری جماعت صالحان» به زبان اندونزیایی ترجمه و منتشر شد.

این کتاب درباره، بررسی‌هایی در جهت تشریح اهتمام اهل بیت(ع)، نسبت به تشکیل گروهی ویژه از یاران نزدیک خود، در راستای پیشبرد اهداف عالی معصومین(ع) در امر خطیر رهبری امت است.

به باور نگارنده، ائمه معصومین(ع) به پیروی از پیامبر مکرم اسلام(ص) در کنار انجام فعالیت‌های تبلیغی خود برای تمامی امت اسلامی، به گزینش و تربیت افرادی خاص که دارای سطح بالایی نسبت به درک مقام امامت و جانشینی ائمه برخوردار بودند نیز همت گماشته‌اند.

وی در این اثر درصدد است تا به معرفی جنبه‌های مختلف این گروه، اعم از اهداف، ویژگی‌ها، اصول کلی، سازوکارهای عملی، ساختار امنیتی، نظام اقتصادی و مالی، ساختار کلی روابط اجتماعی، شعائر مکانی و زمانی و ساختار عبادی آنان پرداخته و آن را در قالب یک تئوری رفتاری برای ائمه طاهرین(ع) طرح‌ریزی کند.

کتاب «نقش اهل بیت(ع) در بنیانگذاری جماعت صالحان» اثر سید محمدباقر حکیم، از سوی عمار فوزی به زبان اندونزیایی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

..............................

پایان پیام/ 167