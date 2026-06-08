  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

لغو تمامی پروازهای مهرآباد و امام خمینی(ره) تا اطلاع ثانوی

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
کد مطلب: 1824163
منبع: ایسنا
لغو تمامی پروازهای مهرآباد و امام خمینی(ره) تا اطلاع ثانوی

در پی صدور اطلاعیه هوانوردی در شب گذشته مبنی بر بسته شدن آسمان غرب کشور، پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام (ره) تا اطلاع ثانوی لغو شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در پی صدور اطلاعیه هوانوردی در شب گذشته مبنی بر بسته شدن آسمان غرب کشور، پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام (ره) تا اطلاع ثانوی لغو شدند.

مجید اخوان گفت: شب گذشته با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد.

وی افزود: با بسته شدن آسمان غربی کشور تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام (ره) تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد:هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری کرده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانه‌ها دنبال کنند.

...........................
پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha