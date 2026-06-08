لغو تمامی پروازهای مهرآباد و امام خمینی(ره) تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در پی صدور اطلاعیه هوانوردی در شب گذشته مبنی بر بسته شدن آسمان غرب کشور، پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام (ره) تا اطلاع ثانوی لغو شدند.

مجید اخوان گفت: شب گذشته با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد.

وی افزود: با بسته شدن آسمان غربی کشور تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد و امام (ره) تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد:هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری کرده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانه‌ها دنبال کنند.

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