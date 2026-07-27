برگزاری پویش اربعینی «به عشق رهبر»

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ پویش اربعینی «به عشق رهبر» از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا(ع) با شعار «یک مسیر، یک پیمان، یک رهبر» برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر خود در مسیر راهپیمایی اربعین را که با تمثال رهبر شهید انقلاب اسلامی و یا رهبر معظم انقلاب؛ آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای و همچنین در حالی‌ که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند، برای شرکت در این پویش ارسال کنند.

قرآن‌آموزان، خانواده‌ آنها، مجریان برنامه‌های قرآنی، اساتید، مربیان و همچنین تمامی اعضای خانواده بزرگ طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا(ع) مخاطبان ویژه این پویش هستند.

علاقه‌مندان شرکت در این پویش می‌توانند تصاویر خود را به شناسه melitelavat_admin@ ارسال کنند.

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