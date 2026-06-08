به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی محمدبیگی، مسئول روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عید بزرگ مباهله در حرم مطهر خبر داد.

وی اظهار کرد: مراسم شب عید مباهله روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود. در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین تراشیون به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مجید پورلر نیز مدیحه‌سرایی می‌کند.

محمدبیگی افزود: مراسم ظهر عید مباهله نیز روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه پس از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد. در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر سخنرانی می‌کند و خلیل کاظمی به مدیحه‌سرایی خواهد پرداخت.

مسئول روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ادامه داد: مراسم شام عید نیز روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی حائری‌پور سخنرانی خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این ویژه‌برنامه‌ها با حضور زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.

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