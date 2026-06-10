به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ خراسان و مشهدالرضا امروز به عنوان یک منطقه تمدنی و شهر بزرگ اسلامی و قطب زیارتی در جهان اسلام و نیز در میان جوامع شیعه از جایگاه بیبدیلی برخوردار است. این موقعیت سبب شده است تا برگزاری مناسبتهای مذهبی در این استان و مرکز آن با مختصات ویژه خود همراه باشد و شور و شکوه متمایزی را جلوهگر سازد.
امسال به دلیل فضای حماسی ناشی از جنگ تحمیلی سوم، برگزاری برنامههای ایام غدیر تا روز مباهله با تغییرات فراوانی همراه بود که مهمترین آن را میتوان در فراگیری و مردمیتر شدن جشنهای این روزها دانست.
در خراسان و مشهدالرضا، عید غدیر از منزلت والایی در میان تمامی اقشار برخوردار است و از گذشتههای دور در اعماق زندگی مردمان این دیار ریشه دوانده است اما رشد معرفت دینی و ارتقای جایگاه حرم مطهر رضوی در زندگانی ایرانیان و شیعیان جهان خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایام غدیر تا مباهله را با رخدادهای چشمگیر همراه ساخته است به گونهای که هر ساله با ابتکارات بیشتری همراه میشود.
سالیانی است که جشنهای عیدغدیر در مشهد به همت هیئآت مذهبی به سطح خیابانها آمده است اما امسال در پی بعثت مردم بعد از شهادت ولی جامعه، این حضور پراکنده، به خیزشی فراگیر تبدیل گردید.
برگزاری بیسابقه ۲۵۰ جشن مردمی
با وجود نقش پیشران الگوی میهمانی کیلومتری غدیر در پایتخت، مردم و فعالان مشهد ضمن الهامپذیری از آن رویداد فاخر، برنامههایی متناسب با ظرفیت و حال و هوای این شهر تدارک دیدند. به گفته مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی دست کم ۲۵۰ جشن مردمی و خیابانی در سراسر مشهد برگزار شده است که عمدتا به همت خود مردم شرکتکننده در تجمعات شبانه بوده است. این رقم غیر از جشنهای مساجد یا محافل خانگی میباشد. در این میان رشد اطعام و پذیرایی با غذا به مثابه یک شاخص فرهنگ غدیر، بطور ملموس خود را در مشهد نشان میداد.
در این میان، همزمانی عید غدیر با سالروز رحلت امام خمینی(ع) با ابتکاراتی همراه بود. در سالهای گذشته جمعی از فعالان هیئآت و بسیجیان برای گرامیداشت یاد امام راحل در قالب کاروان موتوری از مزار شهدای گمنام کوهسنگی مشهد خود را به مزار شهدای بهشت رضا میرساندند اما امسال این حرکت با فراخوان گسترده و استقبال وسیعی همراه شد و بلوار وکیلآباد مشهد که یکی از اصلیترین محورهای مشهد به شمار میرود مملوء و پوشیده از موتورسوارانی بود که با پرچمهای ایران و اهلبیت(ع) شکوه بیسابقهای را به نمایش گذاشتند.
در این ایام مبارک دهها جشن عروسی در تجمعات شبانه همراه با پذیرایی برگزار شد که در نوع خود اقدامی کمسابقه در جشنهای غدیر مشهد بود.
از دیگر ابتکارات، خدمترسانی شبانهروزی رواق کودک و خردسال حرم مطهر رضوی برای نخستین بار به زائران بود. طرحی که با هدف رفاه خانوادهها و فراهم کردن فرصت حضور معنوی کودکان در فضای حرم و ایجاد خاطرهای ماندگار از عید غدیر برای خردسالان برگزار گردید.
در ابتکاری دیگر شورای هیئات مذهبی مشهد، گذرگاههایی با عنوان «خیابان علوی» در ۱۴ منطقه شهری دایر کرد که نشاط فراوانی ایجاد نمود. پیش از این عمده جلوههای فیزیکی در شهر به اِلمانها و نمادهای تزئینی خلاصه میشود اما امسال ظرفیتهای انسانی در مشهد به ایام غدیر شکل دیگری بخشید.
اطعام به یاد کودکان شهید میناب
همچنین فعالان غدیر با حمایت مؤسسات مختلف در بلوار فرودگاه مشهد که ورودی این شهر به شمار میآید با برپایی ۱۶۸ دیگ طبخ غذا به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، اطعام بیسابقهای را از مجاورین و زائرین امام رضا(ع) به عمل آوردند.
در دیگر سو، خیابان معروف به نخریسی که از قدیمیترین محلات در شرق مشهد است شاهد حضور ۱۱۰ موکب برای پذیرایی و خدمات فرهنگی بود و یکی از متراکمترین جشنها از لحاظ جمعیت شرکتکننده را در مشهد ترتیب داد.
در غرب مشهد نیز دهها برنامه نورافشانی اجرا شد و متناسب با ذائقه محلات آن، بانگ سرور و حماسه بلند بود و چهره این منطقه را بطور کامل دگرگون کرد و برخی مجموعهها فرهنگی، جشن و خدمات خود را به مناسبت ایام عید تا سه شب ادامه دادند.
پیام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان به مشهد
اما در حوزه مسائل معرفتی و علمی غدیر، برگزاری همایش بینالمللی غدیر و مقاومت با پیام حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی و نیز پیام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان به این گردهمآیی در مشهد از شاخصترین برنامههای این ایام بود.
پیام شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان به این همایش را حجت الاسلام شیخ معین دقیق، نماینده ایشان قرائت کرد.
در پیام دبیر کل حزب الله لبنان آمده است: امروز ما از زمان تأسیس مقاومت اسلامی، شدیدترین رویارویی را با هیولای اسرائیلی تجاوزگر پیش رو داریم، هیولایی که طاغوت آمریکایی پشتیبان آن است و کودکان، زنان و مردان را میکشد، خانهها و مزارع را ویران میسازد و مردم را از سرزمینشان آواره میکند. وی در ادامه این پیام افزود: او در غزه چنین کرد و بیش از ۸۰ هزار نفر به شهادت رسیدند و در لبنان نیز چنین کرد و از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ده هزار نفر به شهادت رسیدهاند. سرور بزرگوار، رهبر مسیر مقاومت در لبنان، شهید سیدحسن نصرالله (رضوان الله علیه)، سید هاشم صفی الدین و فرماندهان به شهادت رسیدند، اما ما با مدد از نبوّت محمد(ص)، ولایت علی(ع)، دوستی ائمه(س) و انتظار صاحبالعصر و الزمان(عج) در میدان ماندگار شدیم و پایداری کردیم.
همایش بینالمللی «غدیر و مقاومت» با تلاش اداره کل اوقاف خراسان رضوی و مرکز فقهی امام علی بن موسی الرضا از مؤسسات علوم دینی زیر نظر رهبر انقلاب در بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید تشکیل گردید و صاحبنظران شیعه و اهلسنت از ایران و کشورهای اسلامی دیدگاههای خود در رابطه با غدیر و مسائل امروز منطقه و جهان اسلام ابراز داشتند.
مباهله و توجه به امر خانواده
همچنین ویژهبرنامه «شکوه مادری» بهمناسبت روز مباهله و روز خانواده و با هدف تکریم بانوان طلبه و اساتید خواهر دارای چهار فرزند و بیشتر، بههمت دفتر خواهران حوزه علمیه خراسان در حرم مطهر رضوی برگزار میشود. بزرگداشت روز مباهله و گرامیداشت روز خانواده، تکریم بانوان طلبه و اساتید پیشقدم در حوزه جمعیت، تأکید بر جایگاه مادری و نقشآفرینی بانوان در تعالی خانواده و جامعه و همچنین ایجاد فضایی صمیمی و فرهنگی برای هماندیشی، گفتوگو و نشاط جمعی از جمله محورهای این برنامه است که به صورت بیتوته در حریم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. این مراسم در رواق دارالهدایه حرم مطهر رضوی برگزار میشود و بخشهای مختلفی از جمله سخنرانی، گعدههای تبیینی، هنری، بازی و سرگرمی، زیارت، صرف شام و صبحانه متبرک حضرت و اهدای جوایز را دربرمیگیرد.
..........................
پایان پیام
نظر شما