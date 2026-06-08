به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدشهریاری دبیرکل مجمع، در ابتدای سخنان خود با اشاره به تدوین مجموعه‌ای از آثار پژوهشی در پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: کتابی در حوزه وحدت و امت واحده اسلامی تا سال ۱۴۰۰ در پژوهشگاه تدوین شد و اکنون با توجه به شهادت شخصیت‌های برجسته محور مقاومت، مقرر شده است، نکات و دیدگاه‌هایی که طی چهار سال اخیر درباره وحدت امت اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی مطرح شده، تجمیع و در نسخه جدید این اثر منتشر شود.

دکتر شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پرداخت و گفت: مجمع دارای ارتباط گسترده با علما، نخبگان و اندیشمندان جهان عرب و جهان اسلام است و علاوه بر برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، کنفرانس‌های منطقه‌ای متعددی نیز برگزار می‌کند.

وی افزود: یکی از ابتکارات شش سال اخیر، برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای در استان‌های کشور بوده است. از آنجا که در کنفرانس‌های بین‌المللی امکان دعوت از تعداد محدودی از علما وجود دارد، این ایده مطرح شد که نشست‌های منطقه‌ای در استان‌ها برگزار شود. به عنوان نمونه، آخرین نشست در استان گلستان با حضور حدود ۷۰۰ مهمان برگزار شد که بخش عمده‌ای از آنان از استان‌های مختلف کشور بودند و تعدادی از علمای خارجی نیز در آن حضور داشتند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: همین الگو در برخی کشورهای اسلامی نیز اجرا شده است. به عنوان نمونه، در دی‌ماه سال گذشته کنفرانسی در مالزی برگزار کردیم. مالزی کشوری بود که در مقاطعی برخی جریان‌های مذهبی آن برخوردهای سختگیرانه‌ای با شیعیان داشتند و حتی در برخی استان‌ها فتاوای تکفیری صادر شده بود، اما با تلاش‌های انجام‌شده شرایط تغییر کرده است.

وی با اشاره به نتایج سفر به مالزی اظهار داشت: در این سفر با عزمی عبدالحمید، مشاور انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، ارتباط برقرار شد. وی با بیش از ۲۰۰ سازمان مردم‌نهاد همکاری دارد و با کمک او توانستیم ارتباطات گسترده‌ای برقرار کنیم. همچنین موفق شدیم با رئیس مجلس مالزی دیدار داشته باشیم و سخنان ایشان در حمایت از محور مقاومت و آرمان‌های اسلامی به گونه‌ای بود که گویی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت در حال سخن گفتن است.

ایشان با اشاره به برگزاری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در شهریور ماه گفت: این کنفرانس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نخستین گردهمایی گسترده جهان اسلام پس از شهادت رهبران برجسته جبهه مقاومت خواهد بود که محور اصلی این دوره از کنفرانس، بررسی اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای «امام شهید» در حوزه وحدت اسلامی خواهد بود. البته موضوعات تقریب مذاهب، وحدت اسلامی، جنگ و صلح همواره در دستور کار این کنفرانس قرار داشته‌اند، اما امسال با تمرکز ویژه بر این شخصیت برجسته برگزار خواهد شد.

دکتر شهریاری از دو ابتکار جدید در برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی خبر داد و گفت: نخستین ابتکار، «تقریب نامتمرکز» است. بر اساس این طرح، مهمانان خارجی علاوه بر حضور در تهران، به استان‌های مختلف کشور اعزام خواهند شد و طی چند روز با ظرفیت‌ها، نخبگان، علما و فعالان فرهنگی استان‌ها ارتباط برقرار خواهند کرد. سپس برای حضور در برنامه اصلی کنفرانس به تهران بازمی‌گردند.

وی افزود: این طرح با هدف گسترش ارتباطات مستقیم میان نخبگان جهان اسلام و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور طراحی شده و برای نخستین بار اجرایی خواهد شد.

دومین ابتکار نیز "تقریب نامداران" است. به گفته دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در این طرح علاوه بر مفتیان، علمای برجسته و وزرای امور دینی کشورهای اسلامی، از چهره‌های اثرگذار فضای مجازی و شخصیت‌هایی که میلیون‌ها دنبال‌کننده در کشورهای مختلف دارند نیز دعوت خواهد شد.این افراد که در جریان جنگ غزه و تحولات منطقه مواضع حمایتی و مثبتی اتخاذ کرده‌اند، می‌توانند پژواک و بازتاب گسترده‌ای برای پیام وحدت اسلامی در سطح جهانی ایجاد کنند.

دکتر شهریاری در بخش پایانی سخنان خود به تحلیل وضعیت جهان اسلام پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی، هر یک از اضلاع مهم جهان اسلام، شامل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، و همچنین الازهر مصر، دارای رویکردها، ظرفیت‌ها و پروژه‌های خاص خود هستند و در تعامل یا رقابت با یکدیگر

قرار دارند. در مقابل، استکبار جهانی چهار پروژه اصلی را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی و مقاومت‌هراسی که شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از این وضعیت و تدوین راهبرد مناسب برای تعامل با اضلاع مختلف جهان اسلام، از مهم‌ترین مأموریت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و دینی کشور به شمار می‌رود.

قربانعلی پورمرجان، معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مسئولان این مجمع، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های مجمع در حوزه ارتباطات بین‌الملل و تقریب مذاهب ارائه کرد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون محور مقاومت، عربستان، سادات و امور منطقه‌ای، از برگزاری موفق کنفرانس منطقه‌ای مالزی با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های منطقه‌ای در استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان نیز در دستور کار قرار دارد.

پورمرجان همچنین به اقدامات مجمع در ماه‌های اخیر برای فعال‌سازی شبکه علمای جهان اسلام اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت ۵۰۹ عضو مجمع عمومی در کشورهای مختلف، ارتباطات گسترده‌ای با علما و نخبگان جهان اسلام برقرار شد که نتیجه آن جمع‌آوری بیش از ۷۰۰ بیانیه از علمای ۴۳ کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت بود.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۳ وبینار بین‌المللی با حضور ۹۵ شخصیت دینی و فرهنگی از ۱۸ کشور برگزار و بیش از ۷۰ مقاله تحلیلی درباره تحولات منطقه و محور مقاومت منتشر شد.

معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان تأکید کرد: مجمع تلاش کرده است، با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، علمی و ارتباطی خود، نقش مؤثری در تقویت وحدت اسلامی، تبیین تحولات منطقه و گسترش ارتباط با علمای جهان اسلام ایفا کند.

در ادامه این دیدار، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مطرح کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ضمن دیدار با مدیران این مجموعه، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و برنامه‌های راهبردی این مجمع قرار گرفت.

وی در این بازدید با تأکید بر اهمیت دیپلماسی وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام، فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را در راستای تحقق اهداف تقریبی و انسجام میان امت اسلامی، مثبت و سازنده ارزیابی و بر ضرورت حمایت‌های مجلس شورای اسلامی برای تقویت بسترهای تعامل و تقریب بیش از پیش تأکید کرد.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های شهر مشهد برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی جهان اسلام، آمادگی این شهر را برای برگزاری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی اعلام کرد و گفت: مشهد از نظر زیرساخت‌های فرودگاهی، اسکان، امنیت و امکانات پشتیبانی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی چنین رویدادهایی دارد. وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، نویسندگان، داستان‌نویسان و تشکل‌های فرهنگی جهان اسلام در برنامه‌های تقریب تأکید کرد.

احمد راستینه، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با قدردانی از فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اظهار داشت: آثار و بازتاب شهادت رهبران مقاومت در جهان اسلام متناسب با عظمت این حادثه نیست و انتظار می‌رفت، شاهد تحرکات گسترده‌تری در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای باشیم.

وی با اشاره به سفرهای خود به برخی کشورهای اسلامی، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و مذهبی با جمهوری اسلامی ایران را قابل توجه دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مجمع جهانی تقریب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی‌های فرهنگی و سایر نهادهای فعال در عرصه بین‌الملل تأکید کرد.

امیرحسین بانکی‌پور، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر لزوم گسترش دایره فعالیت‌های تقریب مذاهب، پیشنهاد کرد، این رویکرد علاوه بر علما و روحانیون، به اصناف و جریان‌های فرهنگی و هنری جهان اسلام نیز تسری یابد.

وی افزود: ایجاد شبکه‌ای از هنرمندان مسلمان و تقویت ارتباط میان آنان می‌تواند به تحقق اهداف تقریب کمک کند. بانکی‌پور همچنین عرفان، دعا و مفاهیم معنوی مشترک را از ظرفیت‌های مهم برای تقویت همگرایی میان مذاهب اسلامی دانست و خواستار توجه بیشتر به این حوزه‌ها شد.

حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز بر ضرورت رصد، بررسی و نقد آثار و کتاب‌هایی که به تفرقه‌افکنی و تضعیف وحدت اسلامی دامن می‌زنند، تأکید کرد و این موضوع را از عرصه‌های مهم فعالیت فرهنگی در حوزه تقریب برشمرد.

گفتنی است این دیدار عصر روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه با حضور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی،برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس حجت الاسلام والمسلمین رسایی، دکتر یزدی خواه، دکتر راستینه، دکتر اخلاقی، دکتر بانکی پور، دکتر احد بیوته، دکتر عرب زاده، بهرام سرمست، امیرحسین ثابتی و معاونان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

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