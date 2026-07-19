به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در دیدار با هیأت علمای پاکستان، با تشریح سیاستهای جدید این مجمع گفت: «برگزاری کنفرانسهای منطقهای در داخل و خارج از کشور با مشارکت علمای بومی، زمینه گفتوگوی مؤثرتر و تحقق عملی وحدت اسلامی را فراهم کرده است.»
به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دبیرکل مجمع در این دیدار که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد، با اشاره به محدودیتهای برگزاری کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در تهران اظهار داشت: «در داخل کشور، دستکم در ۱۰ استان برادران اهل سنت را داریم که انتظار دارند در این رویداد حضور داشته باشند و در خارج از کشور نیز دهها کشور اسلامی خواهان مشارکت گستردهتر هستند. طبیعتاً امکان دعوت از همه علاقهمندان در قالب یک کنفرانس متمرکز وجود ندارد و این مسئله از آسیبهای جدی کنفرانس وحدت بود.»
حجتالاسلام والمسلمین شهریاری افزود: «بر همین اساس، علاوه بر کنفرانس وحدت اسلامی، دو قالب جدید شامل کنفرانسهای منطقهای داخلی و بینالمللی طراحی شد تا زمینه مشارکت شمار بیشتری از علما و اندیشمندان فراهم شود.»
وی با اشاره به برگزاری نشستهای منطقهای در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و گلستان گفت: «این نشستها با حضور صدها نفر از علمای شیعه و اهل سنت برگزار شد و ظرفیتهای تازهای برای گفتوگوی علمی ایجاد کرد. همچنین برای رفع مشکلِ محدود بودن فرصت سخنرانی در کنفرانسهای بزرگ، ساختار نشستها به گونهای اصلاح شد که در برنامههای جانبی، امکان گفتوگوی مستقیم فراهم باشد. حتی در یکی از نشستها با الگوبرداری از اجلاسهای بینالمللی، از میزهای هشتضلعی استفاده کردیم تا همه شرکتکنندگان در فضایی برابر به گفتوگو بپردازند.»
دبیرکل مجمع تقریب ادامه داد: «تجربه موفق نشستهای منطقهای موجب شد همین الگو در خارج از کشور نیز اجرا شود؛ بهگونهای که در کشورهایی مانند عراق، مالزی و لبنان، مسئولیت دعوت از علما به نهادهای دینی همان کشورها سپرده شد و مجمع تقریب تنها نقش همراه و پشتیبان را ایفا کرد. برای مثال، نشست عراق با همکاری دیوان وقف اهل سنت برگزار شد که به دلیل سپردن مدیریتِ دعوتها به طرف عراقی، حساسیتهای احتمالی از میان رفت و با استقبال گسترده مواجه شد.»
وی همچنین به تجربه موفق وبینارهای بینالمللی در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: «در آن مقطع بیش از ۲۵۰ سخنران از کشورهای مختلف به صورت مجازی شرکت کردند که این تجربه اکنون به عنوان بخشی از برنامههای ترکیبی (حضوری و مجازی) مجمع ادامه دارد.»
دکتر شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل تحولات فکری جهان اسلام تصریح کرد: «جریانهای افراطی طی دهههای گذشته با حمایت مالی گسترده در برخی کشورها از جمله پاکستان گسترش یافتند، اما رخدادهایی همچون حوادث پس از ۱۱ سپتامبر و تغییر رویکرد سیاستهای عربستان، شرایط جدیدی را در جهان اسلام رقم زده است.»
وی با اشاره به تحولات اخیر در روابط علمای اهل سنت پاکستان با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «امروز فضای تعامل با علمای پاکستان نسبت به گذشته بسیار مناسبتر شده است و حمایت شخصیتهایی همچون مفتی محمدتقی عثمانی از ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، رویدادی کمسابقه در میان جریانهای دیوبندی به شمار میرود.»
دبیرکل مجمع در پایان با معرفی نظریه «امت واحده اسلامی» به عنوان پروژهای برای همگرایی شیعه و سنی در برابر جریانهای تکفیری که به هشت زبان زنده دنیا ترجمه شده است، خاطرنشان کرد: «در پاکستان نیز معتقدیم محور اصلی این حرکت باید علمای پاکستانی باشند و مجمع جهانی تقریب تنها در جایگاه همراه و حامی ایفای نقش کند.»
در پایان این دیدار، اعضای هیأت علمای پاکستان با قدردانی از فعالیتهای حجتالاسلام والمسلمین شهریاری، بر ضرورت تداوم همکاریهای علمی و دینی میان علمای ایران و پاکستان و گسترش برنامههای وحدتآفرین در جهان اسلام تأکید کردند.
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