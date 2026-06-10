«جبهه مقاومت تنها نیست»؛ تأکید معترضان در راهپیمایی استانبول + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از فعالان و حامیان فلسطین با عنوان گروه «دوستان مقاومت ترکیه» با برگزاری تجمع و راهپیمایی در مقابل کنسولگری اسرائیل در استانبول، حمایت خود را از مردم غزه و لبنان اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعار «جبهه مقاومت تنها نیست»، بر همبستگی خود با ملتهای منطقه در برابر اسرائیل تأکید کردند.
در این برنامه، شرکتکنندگان بار دیگر با تکرار شعار «جبهه مقاومت تنها نیست»، همبستگی خود را با مقاومت فلسطین و لبنان ابراز کردند.
در بیانیهای که توسط اکرم اِکشی، پدر شهید کمال اکشی (شهید ۱۵ ژوئیه) قرائت شد، بر حمایت از محور مقاومت و ضرورت ایستادگی در برابر اقدامات اسرائیل تأکید شد.
همچنین معترضان با اشاره به تحولات منطقه اعلام کردند که غزه، لبنان و ایران در یک جبهه مشترک در برابر آمریکا و اسرائیل قرار دارند.
در حاشیه این تجمع، پرچمهای آمریکا و اسرائیل روی زمین قرار داده شد و شرکتکنندگان با عبور از روی آنها، اعتراض خود را به سیاستهای این دو کشور نشان دادند.
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