هوش مصنوعی برای شیخ الازهر دردسرساز شد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عباس شومان» دبیرکل هیئت علمای ارشد الازهر، اعلام کرد ویدئوی منتشرشده که در آن چهره و صدای دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر، و همچنین «محمد حلمی البلک» مجری رسانه‌ای، برای تبلیغ یک محصول پزشکی به کار رفته، کاملاً ساختگی است و با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی تولید شده است.

وی تأکید کرد سازندگان این ویدئو با سوءاستفاده از جایگاه و اعتبار شیخ الازهر، درصدد فریب افکار عمومی هستند.

محمد حلمی البلک نیز ضمن تکذیب هرگونه همکاری در تولید این محتوا، اعلام کرد هیچ مصاحبه یا مشارکتی در تبلیغ این محصول نداشته و از مردم خواست از انتشار این ویدئو خودداری کرده و آن را گزارش کنند.

وی همچنین از آغاز پیگیری‌های قانونی علیه عوامل تولید، انتشار و ترویج این محتوای جعلی خبر داد.

مرکز رسانه‌ای الازهر نیز از شهروندان خواست تنها به اخبار و اطلاعیه‌های منتشرشده از طریق رسانه‌ها و صفحات رسمی این نهاد اعتماد کنند و هشدار داد با هرگونه سوءاستفاده از نام الازهر یا شیخ الازهر و انتشار محتوای جعلی، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

............

پایان پیام