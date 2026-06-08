شنیده‌ شدن صدای انفجار در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد.
هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست؛ همزمان پدافند هوایی در برخی نقاط تهران نیز فعال شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
..........................
پایان پیام/ 167
صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد. هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدای انفجار در غرب تهران شنیده شد.
هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست؛ همزمان پدافند هوایی در برخی نقاط تهران نیز فعال شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
..........................
پایان پیام/ 167
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