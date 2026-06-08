به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ویراستای با اشاره به اینکه جهاد خیابانی ملت سلحشور ایران از ۱۰۰ شب گذشت، اظهار کرد: تجلی وحدت ملت ما در تجمعات خیابانی، سپری نفوذناپذیر در نبرد مقدس و سرنوشت‌ساز فعلی با جبهه‌ مجتمع اشقیاء و مستکبران است. تجمعاتی مبارک که در آن، تعظیم شعائرالله می‌شود و مکتب حب‌الوطن را ترویج و تدریس می‌کند. تجمعاتی که در آنها تک‌تکِ کالبدها، در پیوندی ناگسستنی، به یک پیکر واحد تبدیل می‌شوند و روح مقاومت ملی را متعالی می‌سازند.

محسنی اژه‌ای افزود: در این تجمعات دشمن‌شکن، آحاد و اقشار مردم از زن و مرد و پیر و جوان، مشارکتی تام و تمام دارند؛ لکن آنچه بسیار مشهود و محسوس است، مشارکت بانوان نجیب و عفیفه ایران اسلامی با هر طرز تفکر و سلیقه‌ای در این تجمعات وحدت‌افزاست.

زنان نجیب کشور، نگین انگشتر تجمعات شبانه هستند

رئیس قوه قضاییه در ادامه افزوده است: در تجمعات شبانه، جایی که هزاران قلب، ضرب‌آهنگی واحد برای دفاع از کیان ایران اسلامی یافتند، زنان نجیب و عفیفه کشور، به‌سان نگین انگشتر شدند. آنان با گام‌هایی استوار و مرصوص، تسبیح به دست و ذکر بر لب و بعضاً فرزند بر آغوش، دوشادوش مردان‌شان، خیابان را به میدان دفاع از کیان اسلام و ایران بدل کردند و ثابت کردند که امنیتِ این مرزوبوم، ریشه در لالایی‌های بیدار مادرانی دارد که از کیانِ وطن، چون جان خویش پاسداری می‌کنند.

قاضی القضات تصریح کرد: خداوند را به سبب نعمت بهره‌مندی از این ملت فهیم و بصیر و بااراده، شکرگزاریم و بابت این نعمت بزرگ، سر به سجده فرود می‌آوریم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در اینجا تکلیف ما مسئولان و کارگزاران بسیار سنگین و ثقیل است؛ باید در خدمت بی‌منت به این مردم، جهد مضاعف و دوچندان کنیم و همواره خود را بدهکار آنان بدانیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: از سویی دیگر، باید یاد کنیم از دلاوری‌های نیروهای مسلح‌مان و بر دستان پرتوان و باکفایت آنان بالاخص غیورمردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این سربازان مخلص حضرت صاحب‌الامر(عج) که مصداق «مجهولون فی‌الارض و معروفون فی‌السماء» هستند، بوسه بزنیم.

ملت و مسئولان با تمام وجود حامی قوای مسلح هستند

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: رزمندگان ایران اسلامی در حال تنبیه صهیونیست‌های متوحش هستند. ملت و مسئولان، با تمام وجود، حامی قوای مسلح هستند؛ رزمندگان ما در سنگر دفاع از میهن، تنها نیستند.

رئیس قوه قضاییه گفت: همه ما تحت فرمان و اوامر رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) هستیم و برای استمرار نبرد با مستکبران و متجاوزان، در آمادگی کامل به سر می‌بریم.

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