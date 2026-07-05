به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را بار دیگر به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای دامت توفیقاته



با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و صادقانه‌ی جنابعالی، به استناد اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب میکنم.



مجموعه مطالبات مطرح شده از سوی قائد شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف و نکات مذکور در پیام هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی و دستیابی به قوه‌ی قضائیه‌ی مطلوب است.



امیدوارم با همت مضاعف جنابعالی و قضات شریف و همکاران ارجمندتان در دستگاه قضایی و دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، ملّت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره‌مند شوند.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۳/تیر/۱۴۰۵

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