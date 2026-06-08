  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

محکومیت جنایات رژیم اسرائیل توسط بزرگترین گروه مسلمانان در آمریکا

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1824362
محکومیت جنایات رژیم اسرائیل توسط بزرگترین گروه مسلمانان در آمریکا

بزرگ‌ترین گروه مسلمانان در آمریکا حملات رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت حداقل ۷ فلسطینی از جمله یک نوزاد ۷ ماهه شد را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگ‌ترین گروه حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا امروز شنبه حملات رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت حداقل ۷ فلسطینی، از جمله یک نوزاد ۷ ماهه شد را محکوم کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی، ، شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: قتل یک نوزاد ۷ ماهه توسط نیروهای اسرائیل در کرانه باختری که به طور غیرقانونی اشغال شده، جنایت وحشتناکی است که باید وجدان هر انسانی را متأثر کند.

در این بیانیه آمده است: هیچ نیروی نظامی که بارها کودکان، کادر پزشکی، روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان را با استفاده از سلاح‌های تأمین شده توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌کشد، نباید همچنان از مصونیت یا حمایت برخوردار باشد. ما از دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا از کمک به این جنایات دست بردارند و اقدامات مشخصی را برای محافظت از غیرنظامیان فلسطینی، پایان دادن به اشغال و رعایت قوانین بین‌المللی انجام دهند.

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز خودروی یک خانواده فلسطینی در جنوب کرانه باختری را به رگبار بستند که در پی این حمله، ۳ عضو این خانواده از جمله یک طفل شیرخواره زخمی شدند که این کودک بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha