محکومیت جنایات رژیم اسرائیل توسط بزرگترین گروه مسلمانان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بزرگ‌ترین گروه حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا امروز شنبه حملات رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت حداقل ۷ فلسطینی، از جمله یک نوزاد ۷ ماهه شد را محکوم کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی، ، شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: قتل یک نوزاد ۷ ماهه توسط نیروهای اسرائیل در کرانه باختری که به طور غیرقانونی اشغال شده، جنایت وحشتناکی است که باید وجدان هر انسانی را متأثر کند.

در این بیانیه آمده است: هیچ نیروی نظامی که بارها کودکان، کادر پزشکی، روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان را با استفاده از سلاح‌های تأمین شده توسط مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌کشد، نباید همچنان از مصونیت یا حمایت برخوردار باشد. ما از دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا از کمک به این جنایات دست بردارند و اقدامات مشخصی را برای محافظت از غیرنظامیان فلسطینی، پایان دادن به اشغال و رعایت قوانین بین‌المللی انجام دهند.

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز خودروی یک خانواده فلسطینی در جنوب کرانه باختری را به رگبار بستند که در پی این حمله، ۳ عضو این خانواده از جمله یک طفل شیرخواره زخمی شدند که این کودک بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

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