جهاد اسلامی:حملات ایران و یمن، ستون کرامت امت اسلامی را تقویت کرد/ تجاوزات اسرائیل تنها مانع صلح است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش جهاد اسلامی فلسطین حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین را فرصتی مغتنم برای حمایت از امنیت کشورهای منطقه، بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات و بازدارندگی در برابر اشغالگران دانست.
به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین را در پاسخ به ادامه سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه، بهویژه حمله اخیر به ضاحیه جنوبی بیروت و نقض مکرر توافق آتشبس در غزه دانست و آن را تبریک گفت.
جهاد اسلامی همچنین حملات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی و اعلام ممنوعیت کامل تردد دریایی دشمن در دریای سرخ را مورد تمجید قرار داد.
جنبش مذکور تأکید کرد: تحولات اخیر ثابت کرده است رژیم صهیونیستی تنها مانع دستیابی به آتشبس در منطقه است و همچنان به خونریزی علیه ملتهای امت، بهویژه در لبنان و نوار غزه، برای تحقق اهداف سیاسی و توهمات توسعهطلبانه خود ادامه میدهد.
این جنبش افزود: حملات ایران فرصتی برای حمایت از امنیت کشورهای منطقه، بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات و وادار کردن آن به پایبندی به توافقها است. همچنان که این حملات به حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه کمک میکند؛ نیروهایی که ستون کرامت امت اسلامی و پشتوانه آن در برابر زیادهخواهی رژیم صهیونیستیِ مورد حمایت دولت آمریکا به شمار میروند.
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