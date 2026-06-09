به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری در پی نقض آتش بس و تجاوز ددمنشانه دشمن صهیونی به جنوب لبنان و انجام عملیات نصر توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِی کُنتُمۡ تُوعَدُونَ»

نقض چندباره آتش بس، عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و چراغ سبز آمریکای جنایتکار به رژیم کودک کش اسرائیل برای تجاوز به جنوب لبنان به ویژه منطقه ضاحیه، بار دیگر دست پرتوان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای اقدامات تلاقی جویانه باز کرد و بحمدلله غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انجام عملیات سرافرازانه نصر، طی ساعات گذشته، پاسخی مناسب و بازدارنده به این رژیم سفاک دادند.

مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مردم بصیر و مبعوث شده ایران اسلامی که در ۱۰۰ شب گذشته با حضور خود خیابان را به محل حق طلبی و خونخواهی امام شهیدمان تبدیل کردند و افق امیدوارانه‌ای که آن قائد عظیم الشٱن نسبت به آینده ایران و جبهه مقاومت ترسیم کرده بودند با قیام خود به تصویر کشیدند، یاد و خاطره رهبران بزرگ و شهیدان سرافراز جبهه مقاومت، به ویژه سید شهیدان مقاومت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای «قدس الله نفسه الزکیه» را گرامی می‌دارد و با تشکر و سپاس فراوان از اقدام تلافی جویانه نیروهای جان برکف مسلح جمهوری اسلامی ایران در اجرای عملیات غرورآفرین نصر تأکید می‌کند «مقاومت» و «ایستادگی» در برابر جبهه کفر و صهیونیسم جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب؛ چه در میدان جنگ و چه پای میز مذاکره، تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمنان اسلام و مسلمین و همه بشریت می‌باشد و با یقین به وعده نصرت الهی، اعلام می‌دارد همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از امنای ملت در مجلس خبرگان رهبری، نبرد با زورگویان عالم تا رفع کامل فتنه و آماده شدن بستر ظهور منجی آخرالزمان «ارواحنا فداه» را سیاست کلی نظام می‌دانند و از آن حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری

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