مرقد رهبر شهید با نظر رهبری معظم در مسیر زیارت زائران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از آستان نیوز، آیت الله احمد مروی در دیدار جمعی فعالان و نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی که در تالار قدس حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد، ضمن تشریح فرآیند بررسی مکان‌های احتمالی دفن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی، اظهارکرد: ما مکان‌های مختلفی را در حرم مطهر شناسایی کردیم و از هرکدام، همراه با خصوصیات، جهات ایجابی و سلبی از رواق‌ها و فضاهای حرم مطهر تهیه نمودیم و برای رهبر معظم انقلاب ارسال شد.

آیت الله مروی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند که مرقد شریف رهبر شهید انقلاب را در مسیر زیارت قرار دهید تا زائران در مسیر تشرف برای ایشان ذکر دعا و فاتحه داشته باشند.

وی افزود: ما پیشنهاد داده بودیم که فضایی مشابه مرقد مرحوم شیخ بهایی در نظر گرفته شود که به‌تدریج ماندگار گردد و بانوان و آقایان بتوانند در آنجا حضور یابند، قرآن تلاوت کنند و مرقد رهبر شهید را زیارت نمایند؛ اما ایشان موافقت نفرمودند.

وی خاطرنشان کرد: اختیار تعیین مکان دفن این پیکر مطهر و شهدای گران‌قدر، در اختیار بیت شریف رهبر معظم انقلاب است.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: امام شهید متعلق به همه ملت و نسل‌های آینده است؛ از این رو نظرات و پیشنهادات گوناگونی از سوی اقشار مختلف دریافت و بدون هیچ استثنایی همه را منتقل کرده‎ایم؛ و هر جا که تعیین شود، تدفین پیکر رهبر شهید با آمادگی تمام انجام خواهد شد.

رهبر شهید، تجسم عینی «قیام لله» در مسیر امتداد امام خمینی (ره)

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین اندیشه ناب امام خمینی (ره) در زمینه «قیام لله» و امتداد آن در سیره رهبر شهید انقلاب پرداخت و بیان کرد: امام خمینی (ره) با استناد به آیه شریفۀ «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی» نهضت خود را آغاز کرد و در شرایطی که بسیاری ناامید بودند، امام هرگز دست از مجاهدت برنداشت.

وی افزود: امام شهید عزیز ما نیز بر همین خطِّ محکم و استوار ایستاد. تنهایی، کنایه و نیش زبان‌ها و بی‌مهری‌ها که گاهی از ناحیه برخی به‌ظاهر دوستان رخ می‏داد، برای ایشان دردناک‌تر از زندان و تبعید دوران طاغوت بود، اما هرگز کم‌ترین تأثیری در زندگی این مرد بزرگ الهی نداشت. سراسر زندگی پربار ایشان، احساس مسئولیت، انجام وظیفه دینی بود.

آیت الله مروی در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید خاطرنشان کرد: در دوران مبارزات پیش از انقلاب، دوران دفاع مقدس و سال‌های رهبری، هرگز احساس خستگی در ایشان دیده نمی‌شد. معظم له عاشق کار و خدمت بود و بر آرمان‌هایش روزبه‌روز محکم‌تر می‌ایستاد. سرزنش‌ها، کینه‌ورزی‌ها و دشمنی‌ها، کمترین تزلزلی در ارادۀ این مرد الهی ایجاد نمی‌کرد. ایشان حقیقتاً بنده خدا و عبد صالح خدا بود.

وی با تأکید بر اینکه شهادت مزد مجاهدت‌های رهبر شهید بود، تصریح کرد: خداوند متعال مزد تلاش‌ها و مجاهدت‌های این مرد بزرگ را داد؛ حیات ایشان حیاتی طیبه و مبارک و شهادت ایشان نیز سرشار از برکت بود.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه عظیم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پرداخت و گفت: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، حماسه‌ای بزرگ آفرید. تشییع در تهران و قم بسیار باشکوه بود، تشییع در عراق نیز چنین خواهد بود و انشاءالله در مشهد مقدس باید باشکوه‌ترین تشییع را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: ممکن است برخی بگویند به خیابان آمدیم، اما پیکر مطهر را ندیدیم؛ اما مهم، خود حضور در صحنه است. تشییع نمادی برای اعلام وفاداری و ادامه راه نورانی امام راحل و رهبر شهید است، بنابراین با حضور در خیابان و شرکت در مراسم تشییع این هدف محقق می‌شود؛ حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و میادین، خود غرض اصلی است و یوم‌اللهی دیگر در تاریخ این کشور در حال خلق شدن است.

تولیت آستان قدس رضوی با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند «پیامبران الهی ملتی به مانند ملت ایران نداشتند»، افزود: پس از شهادت رهبر شهید، مردم بدون کمترین ترس و نگرانی از تهدیدات دشمن به میدان آمدند و چنین حماسۀ عظیمی را خلق کردند. این صحنه‌ها در تاریخ ماندگار خواهد بود. در برابر عظمت مردم ایران، انسان واژه‌ها را کم می‌یابد. مردم ایران الگویی نوین در تاریخ ثبت کردند؛ الگویی که نشان می‌دهد می‌توان با دشمن جنگید، از اهداف عالیه دفاع کرد، در میدان بود و زندگی عادی انسانی را نیز ادامه داد. این پدیده و الگوی جدید، قطعاً در آینده الهام‌بخش ملت‌های تحت ستم خواهد بود.

آیت الله مروی با اشاره به تعبیر رهبر شهید که فرمود «مردم مبعوث خواهند شد»، گفت: این سخنی بود که خداوند بر زبان رهبر شهید جاری ساخت. خداوند ملت ایران را مبعوث کرد و قطعاً به این ملت عنایت و یاری خواهد کرد. تاکنون نیز جز نصرت الهی چیزی ندیده‌ایم.

پیروزی‌های ایران در جنگ رمضان را کوچک نبینیم

آیت‌الله مروی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسداشت پیروزی‌های ملت ایران، به مواضع اولیه دشمن علیه ایران اشاره و ابراز کرد: در آغاز حمله به ایران، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سیاه چنان سخنرانی کرد که گویی ایران را فتح کرده و همین حالا در میدان آزادی دارد سخنرانی می‌کند و گفت ما رهبر و فرماندهان را کشتیم، ملت ایران با ماست، نیروهای مسلح ایران اگر می‌خواهید زنده بمانید سلاح‌های خود را زمین بگذارید و تسلیم شوید، وگرنه همه شما را خواهیم کشت.

وی ادامه داد: با کمال وقاحت و بی‌شرمی اعلام کردند که ایران را به عصر حجر بازمی‌گردانیم؛ هدفشان نابودی ایران بود، اما اکنون به دنبال مذاکره با ایران هستند؛ این پیروزی است.

تولیت آستان قدس رضوی ضمن هشدار درباره کوچک‌شماری دستاوردها و پیروزی ایران در جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: عزیزان، پیروزی‌هایمان را کوچک نشماریم. بله، باید به سوی پیروزی‌های بزرگ‌تر هم برویم، اما تا این جای کار، پیروزی‌های فراوانی به دست آورده‌ایم. چرا برخی سخن‌ها و تحلیل‌ها این پیروزی را که خداوند عنایت کرد و ملت آفرید، در کام مردم تلخ می‌کنند؟

وی با بیان اینکه دشمن خسارت‌های سنگینی وارد کرد، اما به هیچ‌یک از اهدافش نرسید؛ ابراز کرد: هدف دشمن، شهادت رهبر انقلاب نبود؛ شهادت رهبری معظم وسیله‌ای بود برای از بین بردن و نابودی ایران. تصور می‌کردند با شهادت رهبری معظم، ساختارهای ایران از هم می‌پاشد، اما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند.

آیت‌الله مروی گفت: مدعی بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان با هزاران بمب اتمی، با سگ زنجیری وحشی خود در منطقه، به جان ایران افتاد، اما به هیچ‌یک از اهدافش نرسید. این نصرت الهی را باید قدر بدانیم، شکرگزار باشیم، این نعمت الهی را باید بیان کنیم و نادیده نگیریم که خداوند قهرش می‌آید.

وی نقش ملت ایران را در این پیروزی حائز اهمیت دانست و افزود: آمریکایی که مدعی ابرقدرتی جهان است با ایران وارد جنگ شد و به هیچ‌یک از اهدافش نرسید. این پیروزی باید بیان شود که ما سربلند بودیم و در این جنگ سربلند شدیم. این پیروزی را نباید نادیده گرفت.

تولیت آستان قدس رضوی اذعان کرد: در کشوری دیگر شبانه رئیس‌جمهور آنها را بردند و در آمریکا زندانی کردند، اما آب از آب در آن کشور تکان نخورد که رئیس‌جمهورشان را بردند. مردم‌شان بی‌خیال بودند، اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟ مقایسه کنید. آمریکا آمد تا ما را نابود کند، اما ملت به اذن الهی و نصرت الهی اجازه نداد. عزیزان، این نعمت الهی را پاس بدارید، قدر بدانید و برای مردم بیان کنید. کام مردم را تلخ نکنید.

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