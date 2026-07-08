به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ورود پیکر رهبر شهید امّت اسلامی به فرودگاه نجف اشرف، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که بزرگداشت میراث شهید امام سید علی خامنهای، رهبر بزرگ امّت اسلامی و شرکت در مراسم تشییع پیکر ایشان یک وظیفه است؛ زیرا ایشان رهبری بزرگ بود که همچنان ثابتقدم ماند، استقامت کرد، مقابل چالشها ایستاد و برای ملت ایران پیروزی بهارمغان آورد.
نوری المالکی در گفتگو با خبرگزاری عراق اظهار داشت: همه آنچه ملت عراق با حضور در مراسم تشییع پیکر شهید امام خامنهای و دیگر مواضع حمایتی خود انجام میدهد، هر چقدر هم بزرگ و ارزشمند باشد، در برابر جایگاه این شخصیت بزرگ همچنان کم است؛ شخصیتی که آیندهای روشن نهفقط برای ملت ایران، بلکه برای بسیاری از کشورهای منطقه رقم زد.
وی افزود: هر آنچه ما امروز انجام میدهیم در چارچوب لزوم بزرگداشت یاد این رهبر بزرگ است که ثابتقدم ماند، مقاومت کرد و در برابر کشورهای بزرگ که به قدرت نظامی عظیم خود معروفند، ایستاد؛ تا جایی که پیروزی را محقق ساخت و ملت ایران هم همراه با ایشان بهلطف صبر، استواری و صلابت، علیرغم همه چالشها و خساراتی که متحمل شدند پیروز گشتند. ما نتایج همه اینها را در موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران، چه در عرصه مذاکرات سیاسی و چه جبهههای نبرد مشاهده میکنیم.
نوری المالکی تأکید کرد: پیام روشن عراق امروز این است که جمهوری اسلامی ایران تنها نیست؛ بلکه دوستانی را دارد که کنارش ایستادهاند و از آن حمایت میکنند و اینکه ایران در سمت حق قرار گرفته است و حامیان زیادی در نقاط مختلف جهان دارد، حتی اگر برخی از ملتها بهدلیل شرایط سیاسی که تجربه میکنند، نتوانند آشکارا این حمایت خود را ابراز کنند.
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