به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس نمایندگان آمریکا امروز طرح قانونی مربوط به سودان را بررسی می‌کند که در آن به دولت آمریکا توصیه شده است موضوع قرار دادن «نیروهای واکنش سریع» در فهرست سازمان‌های تروریستی را مورد بررسی قرار دهد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد این طرح را تصویب کند؛ طرحی که در آن توصیه شده است اعمال تحریم علیه برخی مسئولان نیروهای واکنش سریع و اعضای خانواده آنان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این طرح، دولت آمریکا موظف خواهد شد افراد و نهادهای مرتبط با نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و همچنین اشخاص و گروه‌هایی را که مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه می‌شوند، شناسایی و معرفی کند. این طرح همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد، راهبردی روشن و مشخص درباره سودان ارائه دهد.

چند روز پیش نیز در پی حملات پهپادی که دو روستای «الخشخاشه» و «البقریات» در منطقه حمرة الشیخ واقع در ایالت کردفان شمالی سودان را هدف قرار داد، چهار نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان، سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که با افزایش حملات پهپادی در ایالت دارفور شمالی، جریان انتقال مجروحان سودانی به بیمارستان‌های مرزی کشور چاد همچنان ادامه دارد.

گفتنی است ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه گذشته، تحریم‌های مالی علیه سه فرمانده نیروهای واکنش سریع اعمال کرد. این اقدام به دلیل نقش آنان در محاصره ۱۸ ماهه شهر الفاشر و سقوط این شهر در اکتبر سال گذشته صورت گرفت.

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