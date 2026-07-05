افزایش بحران انسانی در سودان؛ بیش از ۲۱۹ هزار آواره در اقلیم کردفان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در بیانیه‌ای اعلام کرد که تشدید درگیری‌ها در اقلیم کردفان، به‌ویژه در نتیجه حملات نیروهای «پشتیبانی سریع»، موج تازه‌ای از آوارگی را در این منطقه رقم زده است. بر اساس این گزارش، شمار آوارگان از حدود ۱۳۲ هزار نفر در بهمن ۱۴۰۴ به بیش از ۲۱۹ هزار نفر تا پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۶۵ درصدی و آوارگی بیش از ۸۷ هزار نفر در مدت چهار ماه است.

این سازمان با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع انسانی، تأکید کرد که خانواده‌های بسیاری برای دومین یا چندمین بار ناچار به ترک خانه‌ها، منابع درآمد و شبکه‌های حمایتی خود شده‌اند. همچنین اعلام شد که از زمان تشدید درگیری‌ها، بیش از ۱۰۰ حادثه منجر به آوارگی در کمتر از ۹ ماه ثبت شده و شهر «الابیض» به مهم‌ترین مقصد آوارگان تبدیل شده است؛ شهری که اکنون با فشار شدید بر خدمات عمومی و امکانات اسکان مواجه است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت خواستار تضمین دسترسی امن و پایدار نهادهای امدادرسان به مناطق آسیب‌دیده شد و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها، به‌ویژه حملات پهپادی به زیرساخت‌های غیرنظامی، بحران انسانی در سودان را عمیق‌تر خواهد کرد. در همین حال، سازمان ملل و شماری از نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به احتمال وقوع فجایع انسانی بیشتر در اقلیم کردفان و تداوم درگیری میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع هشدار داده‌اند.

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