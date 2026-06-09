پنج سیره امام کاظم(ع) در ارتباط با قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت شب گذشته طی سخنانی در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به سیره قرآنی امام کاظم علیه‌السلام اظهار داشت: در سیره امام کاظم علیه‌السلام آمده است ایشان از همه مردم بیشتر با قرآن انس داشتند و طبق فرموده حضرت قدر و منزلت انسان به میزان ارتباط با آیات قرآن است.

وی با اشاره به روایتی از لسان مبارک امام کاظم علیه‌السلام خاطرنشان کرد: رتبه‌های بهشت به‌اندازه آیاتی از قرآن است که انسان با آن ارتباط گرفته است و روزی که انسان وارد بهشت می‌شود به شخص خواهند گفت هر چقدر آیات قرآنی قرائت کنید درجات بیشتری در بهشت کسب خواهید کرد.

هدایت تأکید کرد: طبق نقل تاریخی، امام کاظم علیه‌السلام زیباترین قرائت قرآن را داشتند و با حزن قرآن را قرائت می‌کردند و مردم با قرائت ایشان اشک می‌ریختند.

سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: امام کاظم علیه‌السلام می‌فرمایند دردهای خود را به قرآن عرضه کنید و نسخه شفابخش را در قرآن جستجو کنید.

وی در ادامه گفت: سیره قرآنی امام کاظم علیه‌السلام بر محورهای مختلف است که اولین محور دفع شبهات از آیات قرآن است چرا که حضرت با مراجعانی که شبهات عقیدتی در خصوص آیات داشتند را با کلام خودشان دفع می‌کردند.

هدایت افزود: بیان مصداق آیات قرآن دومین سیره قرآنی امام کاظم علیه‌السلام بود و وقتی واژه‌های خاصی در آیات وجود داشت که نیاز به تفسیر داشت امام با بیان واضح مصادیق آن را بیان می‌فرمودند.

وی تأکید کرد: بیان احکام و معارف الهی و همچنین بیان اخلاق و سبک زندگی دینی به واسطه آیات قرآن، سومین و چهارمین محور سیره قرآنی توسط امام کاظم علیه‌السلام بوده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در پایان گفت: محور پنجم انس با قرآن در سیره امام کاظم علیه‌السلام بیان آیات در مقام مبارزه با دشمنان بود که این آیات را در جامعه تبیین می‌کردند.

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