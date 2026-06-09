زبان جبهه مقاومت در آمریکای لاتین؛ مراسم رونمایی از ترجمۀ آثار شهید مطهری به اسپانیایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی و معرفی کتابهای ترجمهشده استاد شهید مطهری(ره) به زبان اسپانیایی به همت موسسه فرهنگی هنری اندیشه شرق و به میزبانی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری عصر سهشنبه در قم برگزار شد. این گردهمایی که با حضور شخصیتهای علمی و فرهنگی برپا گردید، مجالی برای پاسداشت اندیشه شهید مطهری و گامی در جهت اعتلای فرهنگ و معرفت اسلامی در عرصه بینالمللی توصیف شد.
در این مراسم، سخنرانان به تبیین ابعاد گوناگون سیره نظری و عملی شهید مطهری و ضرورت انتقال این آموزهها به جهان بینالمل و اسپانیولیزبان پرداختند. این نشست بر اهمیت ترجمه آثار به عنوان ابزاری برای پیوند فرهنگی و پاسخ به نیازهای فکری مخاطبان در آمریکای لاتین تأکید داشت.
از سیره اخلاقی تا جهانی شدن اندیشه شهید مطهری
حجتالاسلام والمسلمین محسن ربانی، مدیر موسسه اندیشه شرق، در ابتدای سخنان خود به سیره اخلاقی و عبادی شهید مطهری اشاره کرد و گفت ایشان همواره بر انجام فرایض، قرائت قرآن پیش از خواب و اقامه نماز شب مداومت داشتند. وی با ذکر خاطراتی از گرهگشاییهای شهید مطهری، خاطرنشان کرد که ایشان نسبت به مشکلات فقرا و دانشجویان بسیار حساس بودند؛ چنانکه بارها با راننده خود برای معالجه بیماران مستمند اقدام کرده یا برای حل مشکل دانشجویان غریب در تهران پیشقدم میشدند.
وی در ادامه با اشاره به نظم علمی استاد افزود که شهید مطهری مطالب مهم را در هر فرصتی یادداشت میکردند و بر حاشیه کتابها با دقت اشکالات و خلاصهها را مینوشتند. وی تأکید کرد که استاد در برخورد با انحرافات فکری جامعه هیچ واهمهای نداشتند و حتی اگر لازم بود در این راه با دوستان خود نیز بحث میکردند تا حق را بیان کنند.
رایزن سابق فرهنگی ایران در آرژانتین با بیان اینکه شهادت شهید مطهری، آثار و اندیشه ایشان را جهانی کرد، اظهار داشت: امروزه کتابهای ایشان از اندونزی تا پاکستان و سراسر جهان منتشر شده است. وی تصریح کرد که استاد معتقد بودند روزی فرا میرسد که ما باید غرب را نجات دهیم و نجات غرب تنها در گرو اسلام است؛ موضوعی که امروز برخی روشنفکران غربی نیز به آن معترفند.
مدیر موسسه اندیشه شرق در پایان اظهارات خود بر ضرورت همکاری و همافزایی فرهنگی تأکید کرد و گفت: شهید مطهری با وجود فعالیتهای گسترده، مورد اذیت و تهمت قرار میگرفتند، اما ایشان با مثال «قطار در حال حرکت» معتقد بودند که تنها به قطار در حال حرکت سنگ میزنند؛ لذا ما نیز باید بدون توجه به موانع، در مسیر خدمت به یکدیگر و اعتلای اندیشه اسلامی گام برداریم.
زبان اسپانیایی؛ زبان جبهه مقاومت در آمریکای لاتین
در ادامه محسن مسچی، معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شهید، اظهار داشت که نسل ما همگی مدیون شهید مطهری هستیم و شاکله فکری بسیاری از مجاهدان و انقلابیون تحت تأثیر شخصیت ایشان شکل گرفته است. وی با استناد به کلام امام خمینی (ره) تأکید کرد که تمامی آثار شهید مطهری بدون استثنا مفید و ارزشمند هستند و این برکات فکری همچنان در جریان انقلاب اسلامی ساری و جاری است.
وی در ادامه با تجلیل از مجاهدتهای حجتالاسلام ربانی و خانواده ایشان در منطقه آمریکای لاتین، خاطرنشان کرد که فعالیتهای این موسسه تأثیرگذاری عظیمی در آن منطقه داشته است. مسچی زبان اسپانیولی را نه فقط یک زبان، بلکه «زبان جبهه مقاومت در آمریکای لاتین» توصیف کرد که برای مروجان الهیات رهاییبخش، نقشی مشابه زبان عربی در منطقه ما ایفا میکند.
معاون مجمع تقریب با اشاره به گستره یک میلیارد نفری مخاطبان زبان اسپانیولی، تصریح کرد که هر یک از کتابهای ترجمه شده شهید مطهری در این منطقه، مانند یک «بمب انرژی و تفکر» عمل میکند. وی همچنین به خاطرهای از پیگیریهای دقیق امام راحل (ره) درباره وضعیت مسلمانان و بومیان آمریکای لاتین اشاره کرد که نشاندهنده اهمیت راهبردی این منطقه در نگاه رهبران انقلاب است.
روایت یک دانشجوی نیوزیلندی از تأثیر آثار شهید مطهری
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین محمد مطهری، فرزند شهید مطهری و معاون پژوهشی بنیاد شهید مطهری، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عطش جهانی برای دریافت معارف اسلامی، به ذکر نمونهای از یک دانشجوی نیوزیلندی پرداخت که با خواندن ترجمه آثار استاد، پاسخ سوالات ذهنی خود را در غرب یافته بود. وی افزود این دانشجو وقتی متوجه شد نویسنده کتاب هرگز در غرب زندگی نکرده و آثارش سالها پس از شهادت ترجمه شده، از عمق درک استاد نسبت به مسائل جهانی شگفتزده شده بود.
«انسانسازی»؛ ویژگی ممتاز آثار شهید مطهری
حجتالاسلام مطهری با تبیین تفاوت آثار شهید مطهری با پاسخهای صرفاً اطلاعاتی یا ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، بر ویژگی «انسانسازی» این آثار تأکید کردند. وی با استناد به پیامهای امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد که آثار استاد روحبخش و فرهزا هستند و به تعبیر امام، این کلمات میتوانند به «مردگان حیات ببخشند»، چرا که همراه با نوری هستند که مخاطب را احیا میکند.
فرزند شهید مطهری در ادامه به دو ویژگی بارز آثار از نگاه مخاطبان اشاره کرد: نخست «تازگی مطالب» که گویی کتاب همین امروز نوشته شده است، و دوم «لطافت و روحی» که در قلم استاد جاری است. وی ابراز امیدواری کرد که این جلسه آغازی برای جهش در فعالیتهای ترجمه و نشر آثار استاد با همکاری موسسات بینالمللی باشد.
وی در پایان به روزهای پایانی عمر ارزشمند شهید مطهری اشاره کرد و گفت: ایشان در ۸۰ روز پس از انقلاب، با وجود خستگی مفرط و مسئولیتهای سنگین در شورای انقلاب، هرگز مباحث فکری و جلسات با روشنفکران را رها نکردند. حتی در آخرین شب زندگی نیز در جلسهای با حضور چهرههای روشنفکر شرکت داشتند که نشاندهنده حساسیت بالای ایشان نسبت به مسائل فکری و حل شبهات جامعه بود.
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