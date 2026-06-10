به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله تحریری، استاد اخلاق حوزه در جلسه درس اخلاق و معنویت که با حضور مدیران و کارشناسان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به مفهوم ایمان در قرآن کریم اظهار داشت: خداوند در قرآن می‌فرماید که افراد نگویند مؤمن شده‌اند، بلکه بگویند اسلام آورده‌اند، زیرا هنوز ایمان در دل‌های آنان وارد نشده است. بر اساس این آیه شریفه، ایمان از منظر قرآن کریم به معنای باور به عالم غیب، مبدأ، معاد، ادیان الهی و کتاب‌های آسمانی است.

استاد اخلاق حوزه با اشاره به آیه «آمن الرسول» افزود: در این آیه نیز بر همین حقیقت تأکید شده است؛ به این معنا که پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم به همه آنچه از جانب خداوند نازل شده ایمان دارد و دیگران نیز باید چنین باشند.

حضرت امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان شاخص ایمان معرفی شده است

آیت الله تحریری با بیان اینکه روایات اسلامی، دایره ایمان را دقیق‌تر و محدودتر ترسیم کرده‌اند، تصریح کرد: ممکن است فردی به عالم غیب اعتقاد داشته باشد، اما بخشی از آموزه‌های الهی را بپذیرد و بخشی دیگر را نپذیرد. ایمان خالص زمانی محقق می‌شود که انسان همه آنچه را خداوند نازل کرده، اعم از احکام عبادی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی، بپذیرد.

وی ادامه داد: در حوزه احکام سیاسی اسلام نیز اگر خداوند فردی را به عنوان رهبر جامعه معرفی کرده باشد، شناخت و پذیرش او وظیفه مؤمنان است.

استاد اخلاق حوزه با اشاره به روایات مربوط به ولایت و تعریف ایمان در روایات اسلامی، اظهار داشت: در روایات آمده است که اگر کسی همه آنچه را پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم از سوی خداوند آورده بپذیرد، اما ولایت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و ائمه معصومین علیهم‌السلام را قبول نداشته باشد، ایمان او پذیرفته نخواهد شد. از همین رو واقعه غدیر و حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به عنوان شاخص ایمان معرفی شده است.

پذیرش قلبی ولایت، اولین مرحله ایمان است/ اولین و اصیل‌ترین رکن ایمان، صبر است

آیت‌الله تحریری با استناد به آیات سوره مائده خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ مأموریت الهی درباره ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، آیه «الیوم اکملت لکم دینکم» نازل شد و کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی را اعلام کرد. بنابراین پذیرش قلبی ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از مهم‌ترین شاخص‌های ایمان به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به آیه امانت (آیه ۷۲ سوره احزاب)، گفت: امانتی که بر آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها عرضه شد و انسان آن را پذیرفت، در روایات به ولایت امیرالمؤمنین علیه‌السلام تفسیر شده است. بر این اساس انسان‌ها در مواجهه با این حقیقت به سه گروه مشرکان، منافقان و مؤمنان تقسیم می‌شوند و مؤمنان کسانی هستند که ولایت را با جان و دل می‌پذیرند و آثار آن را در عمل نشان می‌دهند.

استاد اخلاق حوزه تصریح کرد: مؤمنان کسانی هستند که ولایت را به صورت قلبی بپذیرند تا اولین مرحله ایمان شکل بگیرد و باید در عمل، بروز و ظهور داشته باشد.

وی، صبر را نخستین و مهم‌ترین رکن ایمان دانست و افزود: انسان در زندگی دنیا همواره با جلوه‌های غیرالهی مواجه است که می‌تواند ارتباط ولایی او با خداوند، پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام را تضعیف کند. از این رو مؤمن باید با صبر و مقاومت در برابر خواسته‌های نفس ایستادگی کند.

واقعه غدیر آخرین اتمام حجت الهی برای امت اسلامی است

آیت‌الله تحریری با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو اظهار داشت: غدیر، مباهله و نزول سوره انسان از مهم‌ترین جلوه‌های معرفی فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام هستند. واقعه غدیر آخرین اتمام حجت الهی برای امت اسلامی به شمار می‌رود و جایگاه ولایت را به صورت رسمی و آشکار تبیین کرده است.

وی در تشریح واقعه مباهله گفت: در اواخر سال نهم هجری، پس از گفت‌وگوهای پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم با مسیحیان نجران و نپذیرفتن حقانیت اسلام از سوی آنان، آیه مباهله نازل شد. پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم در این واقعه، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، امام حسن مجتبی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام را همراه خود آوردند و همین حضور سبب شد هیئت مسیحیان از مباهله منصرف شده و پرداخت جزیه را بپذیرند.

وی افزود: در این ماجرا جایگاه ممتاز اهل‌بیت علیهم‌السلام آشکار شد و آیه تطهیر نیز در شأن پنج تن آل عبا علیهم‌السلام نازل شد.

دستیابی به ثمرات ایمان بدون صبر و استقامت امکان‌پذیر نیست

استاد اخلاق حوزه همچنین به نزول سوره انسان اشاره کرد و گفت: این سوره در پی ایثار و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، امام حسن مجتبی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام نازل شد؛ زمانی که ایشان سه روز روزه گرفتند و افطار خود را در سه شب متوالی به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند و خود با گرسنگی سر کردند.

وی خاطرنشان کرد: در سوره انسان دو بار به موضوع صبر اشاره شده و خداوند پاداش بهشتی را نتیجه صبر مؤمنان معرفی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد دستیابی به ثمرات ایمان بدون صبر و استقامت امکان‌پذیر نیست.

آیت‌الله تحریری با اشاره به وظایف رهبران الهی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های رهبر الهی، مقاومت در برابر تهدیدها و تطمیع‌های دشمنان و کوتاه نیامدن از انجام وظیفه است. خداوند نیز در آیه تبلیغ به پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم اطمینان داد که او را از گزند مردم حفظ خواهد کرد تا مأموریت الهی خود را به انجام برساند.

وی در پایان تأکید کرد: فضائل اهل‌بیت علیهم‌السلام در وقایعی همچون مباهله، غدیر و نزول سوره انسان به فرمان الهی و همراه با نزول وحی آشکار شده است. این فضائل مورد توجه شیعه و اهل سنت قرار دارد و روایات فراوانی درباره آنها نقل شده که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش معرفت مسلمانان نسبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد.

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