اجرای «طرح ملی طراوت» در ۱۵ مسجد رشت برای تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی مساجد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست کارگروه «طرح ملی طراوت» شهر رشت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در آن بر نقش راهبردی مساجد به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در مواجهه با چالش‌های فرهنگی تأکید شد.

حجت‌الاسلام رضا حاجتی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان، در این نشست اظهار کرد: انقلاب اسلامی امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و کشور درگیر یک تقابل گسترده تمدنی است که در دوره‌های مختلف به اشکال متفاوت خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به فشارها و هجمه‌های فرهنگی علیه ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش خود را بر تضعیف بنیان‌های فرهنگی جامعه متمرکز کرده تا زمینه عقب‌نشینی و تسلیم کشور را فراهم کند؛ از این رو تقویت جبهه فرهنگی و مقاومت مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با یادآوری فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید»، تصریح کرد: حفظ و تقویت جایگاه مساجد ضرورتی اساسی است، زیرا این مراکز نقش مهمی در ایستادگی فرهنگی جامعه در برابر تهدیدهای تمدنی ایفا می‌کنند.

وی همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی با همکاری و حمایت دستگاه‌های اجرایی را عاملی مؤثر در افزایش حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، ارتقای توانمندی آنان و احیای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی این اماکن دانست.

جزئیات اجرای طرح در رشت

حجت‌الاسلام حاجتی در ادامه با تشریح «طرح ملی طراوت» گفت: این برنامه براساس ابلاغ وزارت کشور به شهرداری‌ها واگذار شده و با هدف تقویت شبکه مساجد و حمایت از نوجوانان فعال مسجدی طراحی شده است.

به گفته وی، ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و شهرداری دو مجموعه اصلی مجری این طرح هستند و امسال اجرای آن در ۱۵ مسجد شهر رشت و در قالب پنج ناحیه شهری برنامه‌ریزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال جامعه هدف طرح خواهند بود و در مراحل بعدی خانواده‌های آنان و ساکنان محلات نیز به عنوان مخاطبان برنامه وارد فرآیند اجرایی خواهند شد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان افزود: این طرح در چهار محور عمومی، تخصصی، مناسبتی و جانبی و با رویکرد آموزشی و هویت‌محور اجرا می‌شود و همکاری میان دستگاه‌های مختلف از طریق تفاهم‌نامه‌های مشترک، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و اجرای دقیق‌تر برنامه را فراهم خواهد کرد.

در بخش پایانی این نشست نیز نمایندگان آموزش و پرورش نواحی یک و دو رشت، سپاه، شهرداری، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، شورای فرهنگ عمومی و دو نفر از نمایندگان کانون‌های مجری طرح، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای اجرای هرچه بهتر «طرح ملی طراوت» مطرح کردند.

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