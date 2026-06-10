به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز میرساند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ گونه صفحه رسمی در شبکه اجتماعی توئیتر (ایکس) ندارد و تمامی اکانت هایی که با عناوینی همچون سپاه پاسداران، سپاه نیوز یا مشابه آن فعالیت میکنند، کاملاً جعلی و غیرمرتبط با این نهاد هستند.
دشمنان قسم خورده، به ویژه جبهه استکبار آمریکایی-صهیونی، با راه اندازی برخی صفحات جعلی به نام سپاه و فرماندهان، در صددند تا در درازمدت برای این صفحهها اعتبارسازی کرده و در لحظات حساس، پیام های دروغین و القایی را به نام سپاه منتشر کنند.
پیامی که اخیرا در یکی از این صفحات جعلی به نام سپاه منتشر شده، مصداق بارز این توطئه است و هدف اصلی آن، ایجاد تفرقه و شکاف در ایران اسلامی میباشد.
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