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حمله ارتش قهرمان و دلاورمردان سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۴۶
کد مطلب: 1825060
حمله ارتش قهرمان و دلاورمردان سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) از هدف قرار گرفتن برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

این قرارگاه تاکید کرد که ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد.

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