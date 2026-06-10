جان باختن ۱۳ غیرنظامی در حمله خونین پاکستان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات افغانستان اعلام کردند که حملات هوایی پاکستان به خاک این کشور، منجر به کشته شدن دستکم ۱۳ نفر و زخمی شدن ۱۴ تَن دیگر شده است.
«ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی طالبان، اظهار داشت که این حملات هوایی، ولایات «خوست»، «کنر» و «پکتیکا» در افغانستان را هدف قرار داده است. وی افزود که در میان جانباختگان این حادثه، ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد سالخورده به چشم میخورند.
تا این لحظه، هیچ تأیید رسمی از سوی مقامات پاکستان مبنی بر انجام این حملات صادر نشده است.
پاکستان و افغانستان از اواخر فوریه (اوایل اسفند) درگیر ماهها نبرد بودهاند که صدها کشته بر جای گذاشته است؛ این درگیریها پس از آن آغاز شد که کابل در واکنش به حملات هوایی پیشین پاکستان به داخل خاک افغانستان، دست به حملاتی فرامرزی علیه اسلامآباد زد.
پاکستان مدعی است که افغانستان پناهگاهی برای شبهنظامیانی است که حملاتی را در داخل خاک پاکستان انجام میدهند، بهویژه گروه «تحریک طالبان پاکستان». شایان ذکر است که این گروه از نظر تشکیلاتی از «طالبان» افغانستان جداست، اما با آنها همپیمان است.
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