اعدام میدانی یک کودک ۷ ماهه فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویدئوی جدیدی که مرکز حقوقی اسرائیلی «بتسیلم» منتشر کرد، لحظه به‌ قتل‌ رساندن نوزاد ۷ ماهه فلسطینی را در آغوش مادرش در شهر الخلیل، در جنوب کرانه باختری اشغالی، نشان می‌دهد. این حادثه چهار روز پیش رخ داده است.

مرکز «بتسیلم» اعلام کرد به ویدئویی دست یافته که لحظات تیراندازی به خانواده «ابوهیکل» را نشان می‌دهد. در این تیراندازی، «سام ابوهیکل»، نوزاد ۷ ماهه، به شهادت رسید و پدر و مادرش زخمی شدند.

بر اساس گزارش این مرکز، در ویدئو به وضوح دیده می‌شود که تیراندازی نظامی اسرائیلی به سمت خودرو در زمانی انجام شده که راننده سرعت خود را کاهش داده بود تا متوقف شود. در آن لحظه، خودرو فاصله‌ای از نظامیان داشت و هیچ خطری برای آنها ایجاد نمی‌کرد.

همچنین در این ویدئو، پدر کودک دیده می‌شود که نوزاد را در آغوش گرفته و با دستانش سعی در بندآوردن خونریزی از سر او دارد.

به گفته همین منبع، مادر کودک که در جریان تیراندازی و در حالی که پسرش را در آغوش داشته، زخمی شده است.

«بتسیلم» افزود: «روز جمعه گذشته، ۵ ژوئن (۱۵ خرداد)، یک نظامی اسرائیلی به سمت خانواده‌ای فلسطینی که پس از یک دیدار خانوادگی با خودروی خود در محلهٔ «تل الرمیده» شهر الخلیل در حال بازگشت بود، تیراندازی کرد.»

بر اساس گزارش «بتسیلم»، پس از تیراندازی، نظامی که شلیک کرد و نظامی دیگری که همراه او بود، بدون بازرسی خودرو یا هرگونه کمک به نوزاد مجروح و مادرش، محل حادثه را ترک کردند.

«بتسیلم» در پایان بیانیه خود گفت: «در دو سال و نیم گذشته، اسرائیل بیش از ۲۰ هزار کودک را در غزه و کرانه باختری به قتل رسانده است.»

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