وزیر اطلاعات پاکستان: ۲۶ تروریست را در مرز افغانستان از پای درآوردیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عطاالله تارار» وزیر اطلاعات پاکستان، ادعا کرد که ارتش این کشور به پناهگاههای تروریستها در مرز افغانستان حمله کرده و دستکم ۲۶ تروریست را به هلاکت رسانده است.
پیش از این، مقامهای طالبان در کابل گفته بودند که حملات انجامشده در سه ولایت، به کشته شدن ۱۳ غیرنظامی از جمله ۱۱ کودک انجامیده است.
گفتنی است پاکستان و افغانستان درگیر ماهها نبرد و تنش مرزی بودهاند؛ درگیریهایی که بنا بر گزارشها، به کشته شدن صدها نفر انجامیده است. این تنشها پس از آن شدت گرفت که کابل در واکنش به حملات هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان، حملهای فرامرزی علیه اسلامآباد انجام داد.
پاکستان افغانستان را متهم میکند که به گروههای مسلحی پناه میدهد که در خاک این کشور دست به حمله میزنند؛ بهویژه جنبش طالبان پاکستان. این گروه از نظر سازمانی از طالبان افغانستان جداست، اما با آنها متحد است.
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