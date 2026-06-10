به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو، آمریکا و ایران را به خویشتن داری دعوت می‌کند و یادآور می‌شود که هدف قرار دادن زیر ساخت‌های غیر نظامی قابل قبول نیست.

این وزارت خانه تاکید کرد، روسیه همچنان آماده کمک به دستیابی به راهکارهای حل درگیری با ایران است.

همچنین وزارت خارجه چین در این خصوص تصریح کرد، پکن عمیقا نسبت به تحولات مربوط به جنگ در خاورمیانه نگران بوده و خواهان توقف تنش‌ها است.

این وزارت خانه در خصوص طرح اتحادیه اروپا برای درج نام شرکت‌های چینی در بسته‌های تحریمی علیه روسیه اعلام کرد، ما با تحریم‌های یک جانبه مخالف هستیم و اقدامات لازم را برای حمایت از منافعمان اتخاذ می‌کنیم.

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