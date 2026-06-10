روسیه از آمادگی برای کمک به توافق میان تهران و واشنگتن خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری گفت مسکو نسبت به موج تازه تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و ایران به‌شدت نگران است. او این وضعیت را ناشی از آنچه «تجاوز بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل» علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، دانست و بر ضرورت جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تأکید کرد.

زاخارووا از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری نشان دهند و حملات نظامی را فوراً متوقف کنند. او همچنین تأکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و باید از هر اقدامی که به تشدید درگیری‌ها منجر شود، جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تأکید بر اینکه راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک تنها گزینه واقعی برای حل‌وفصل این تنش‌هاست، گفت مسکو آماده کمک به یافتن و اجرای راه‌حل‌های مذاکره‌ای است که برای تهران و واشنگتن قابل قبول باشد. به گفته او، توجه جامعه جهانی به امنیت منطقه در حال افزایش است و روسیه امیدوار است اوضاع هرچه زودتر به مسیر گفت‌وگو بازگردد.

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