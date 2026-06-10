به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هند امروز چهارشنبه با اظهارات یک مقام ارشد این کشور، تنش‌ها با پاکستان را افزایش داد. این مقام متعهد شد که اجازه ندهد حتی یک قطره آب به پاکستان برسد. اقدامی که در چارچوب جنگ آب میان دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای صورت می‌گیرد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، وزیر منابع آب هند اعلام کرد که دهلی نو در حال تلاش است تا جریان آب به سمت پاکستان را متوقف کند و نگذارد حتی یک قطره آب نیز به این کشور برسد. این موضع پس از آن اتخاذ شده که هند سال گذشته یک معاهده مهم مربوط به آب میان این کشور و پاکستان را به حالت تعلیق درآورد.

«سی. آر. پاتیل» وزیر آب هند در گفت‌وگو با خبرگزاری آسیای بین‌المللی هند (ANI) گفت: قطعاً در سال‌های آینده حتی یک قطره آب هم (به پاکستان) نخواهد رسید.

پاتیل افزود که هند بر اساس دستور نخست‌وزیر «نارندرا مودی» با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش می‌کند.

اقدام جنگی

در مقابل، پاکستان پیش‌تر اعلام کرده بود که هرگونه تلاش برای تغییر مسیر آبراه‌های فرامرزی را اقدامی جنگی تلقی خواهد کرد. اسلام‌آباد همچنین تأکید کرده است که معاهده آب رود سند مصوب سال ۱۹۶۰ همچنان معتبر است، زیرا هیچ سازوکاری برای خروج یک‌جانبه از آن وجود ندارد.

این معاهده نحوه استفاده از آب شش رودخانه‌ای را که از هند سرچشمه می‌گیرند و به پاکستان می‌ریزند، در چارچوب حوضه رود سند تنظیم می‌کند. منبعی حیاتی که صدها میلیون نفر به آن وابسته هستند.

رود سند از مناطق بسیار حساس مرزی میان هند و پاکستان در کشمیر عبور می‌کند. منطقه‌ای که از زمان تقسیم آن میان دو کشور پس از استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷، کانون اصلی اختلافات میان دو طرف بوده است.

معاهده آب طی دهه‌ها یکی از معدود کانال‌های تعامل دیپلماتیک میان دو کشور محسوب می‌شد، اما هند در ماه مه ۲۰۲۵ و پس از حمله مرگبار به گردشگران در بخش تحت کنترل خود در کشمیر، مشارکت خود در این معاهده را به حالت تعلیق درآورد.

پس از آن، دو همسایه درگیر چهار روز درگیری شدید شدند که در آن از پهپادها، موشک‌ها و توپخانه استفاده شد و دست‌کم حدود ۷۰ نفر از هر دو طرف جان خود را از دست دادند.

از آن زمان تاکنون، مسئله آب به یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف میان هند و پاکستان تبدیل شده است.

آب به‌عنوان سلاح

در اوایل ماه ژوئن نیز پاکستان هند را متهم کرد که قصد دارد از آب به‌عنوان سلاح استفاده کند. این اتهام پس از آن مطرح شد که دهلی نو از دو پروژه جدید بر روی آب‌های رود چناب که تحت کنترل آن قرار دارد، خبر داد.

در ماه مه گذشته، شرکت ملی برق‌آبی هند که زیر نظر دولت این کشور فعالیت می‌کند، مناقصه‌ای برای اجرای یک پروژه تونل پیشنهادی منتشر کرد. پروژه‌ای که در صورت اجرا، آب رود چناب را به حوضه رود بیاس منتقل خواهد کرد.

وزارت انرژی هند نیز در ژانویه گذشته اعلام کرده بود که پس از پایان یافتن معاهده آب رود سند، عملیات لایروبی و حذف رسوبات را در نیروگاه سالال واقع بر رود چناب آغاز کرده است.

هرگونه کاهش در جریان آب رود سند می‌تواند پیامدهای جدی و گسترده‌ای برای بخش کشاورزی پاکستان و به طور کلی اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد.

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