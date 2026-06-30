قیام عاشورا حرکتی الهی برای حفظ دین، عدالت و کرامت انسانی بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در مجلس عزاداری که در حسینیه باغپوره کشمیر برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت که قیام امام حسین (ع) پیام ابدی مقابله با ظلم، دفاع از حق و پاسداری از کرامت انسانی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع امامت در اسلام، تأکید کرد که امامت تنها یک منصب سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه ادامۀ رسالت الهی و محور هدایت، عدالت و حفظ ارزش‌های اصیل انسانی و اسلامی است.

این عالم دینی در ادامه با تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی عصر یزید، اظهار داشت که شخصیت، رفتار و شیوۀ حکمرانی یزید آشکارا در تضاد با تعالیم ناب اسلامی، شریعت محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله و اصول اخلاقی و انسانی قرار داشت. به گفتۀ وی، حکومت یزید بر پایه ظلم، فساد، تبعیض، دنیاطلبی و پایمال کردن ارزش‌های دینی استوار بود و از همین‌رو حضرت امام حسین (علیه‌السلام) هرگز حاضر نشدند با چنین حاکم فاسق و ستمگری بیعت کنند. و قیام عاشورا در حقیقت حرکتی الهی و آگاهانه برای پاسداری از دین، احیای عدالت، مقابله با انحرافات و دفاع از کرامت انسانی بود.

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر افزود که حضرت امام حسین (علیه‌السلام) و یاران وفادارشان در صحرای سوزان کربلا، و از آب و غذا محروم شده بودند، با نهایت مظلومیت و بی‌رحمی به شهادت رسیدند. این حادثۀ جانسوز، یکی از غم‌انگیزترین و تاریک‌ترین صفحات تاریخ بشریت به شمار می‌رود؛ حادثه‌ای که عمق قساوت و ستم دستگاه اموی را آشکار ساخت. با این حال، امام حسین علیه‌السلام با صبر، استقامت، شجاعت و ایمان راسخ خود، الگویی جاودانه از آزادگی و عزت را برای تمام انسان‌ها به یادگار گذاشتند.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، خاطرنشان کرد که ایستادگی امام حسین (علیه السلام) در برابر باطل و بلند کردن ندای حق در کربلا، پیام همیشگی عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و پاسداری از کرامت انسانی است. ایثار و فداکاری اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیز از درخشان‌ترین صفحات تاریخ اسلام به شمار می‌رود و در هر عصر، الهام‌بخش حق‌طلبان، دوستداران اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و مدافعان آزادی و عدالت خواهد بود.

.

..........

پایان پیام