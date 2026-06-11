حمله رزمندگان سپاه به ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران با اعلام اینکه ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا طی دو موج عملیاتی مورد هدف قرار گرفتند، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوط فرودگاه بندرعباس طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم

* پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) هم در اطلاعیه‌ای با تاکید بر ادامه پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوز آمریکا اعلام کرد: توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.

پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.

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