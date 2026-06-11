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حمله رزمندگان سپاه به ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش آمریکا در منطقه

۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۷
کد مطلب: 1825610
حمله رزمندگان سپاه به ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش آمریکا در منطقه

۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا طی دو موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران با اعلام اینکه ۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا طی دو موج عملیاتی مورد هدف قرار گرفتند، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ 

رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوط فرودگاه بندرعباس طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیم

* پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) هم در اطلاعیه‌ای با تاکید بر ادامه پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوز آمریکا اعلام کرد:  توقف حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران بنا بر اعلام رئیس جمهور آن کشور، به دلیل پاسخ قدرتمند و کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در این رابطه شکست دیگری بر ارتش آن کشور تحمیل گردید.

پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت.

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