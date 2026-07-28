آغاز تحقیقات نمایندگان دموکرات‌ آمریکا در مورد فساد فیفا و روابط اینفانتینو با ترامپ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از آغاز تحقیقات در مورد فیفا خبر داد و افزود این سازمان و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً با هم در ارتباط بودهاند.
جیمی راسکین عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای که اواخر روز یکشنبه به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ارسال شد، اعلام کرد که این تحقیقات «کارزار پایدار» فیفا برای جلب نظر مساعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله کنار گذاشتن پروندههای فساد مالی مهم که شامل این نهاد جهانی فوتبال میشود را بررسی خواهد کرد.
راسکین نوشت: آخرین ارتباطی که فیفا و رئیس جمهور ترامپ ترتیب دادند، بدون شک قربانی خواهد داشت.
وی افزود که فیفا از روابط خود با دولت ترامپ برای «افزایش غیرقانونی قیمت و تاکتیکهای فروش جعلی» بلیطهای جام جهانی استفاده کرده است.
به گفته راسکین، این تحقیقات، نحوه مدیریت فیفا تحت نظر اینفانتینو، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه این سازمان اصول اخلاقی داخلی را تضعیف کرده تا روابط نزدیکتر با ترامپ ایجاد کند، بررسی خواهد کرد.
این نماینده دموکرات کنگره آمریکا همچنین اعلام کرد که دولت ترامپ اجرای قوانین ضد فساد مربوط به فیفا را کنار گذاشته است. این اقدام با وجود افشا شدن یک طرح رشوه بینالمللی طولانیمدت مرتبط با حقوق رسانههای فوتبال در تحقیقات قبلی وزارت دادگستری آمریکا انجام شد.
راسکین افزود: تحقیقات قبلی وزارت دادگستری بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رشوه و حقالسکوت مربوط به متهمان بیش از ۲۰ کشور را آشکار کرده است.
وی ادامه داد که با وجود محکومیت در برخی موارد، دولت ترامپ پیگردهای قانونی را لغو کرد و به متهمان محکوم اجازه آزادی داد.
این تحقیقات همچنین بر شیوههای فروش بلیط جام جهانی فیفا تمرکز خواهد کرد که به گفته راسکین شامل افزایش قیمت، قیمتگذاری پویا و سیاستهایی است که امکان کاهش رتبه صندلیها پس از خرید را فراهم میکند.
راسکین به دنبال اسناد و ارتباطات مربوط به هرگونه هدیه، پرداخت یا سایر مزایایی است که گفته میشود توسط فیفا به ترامپ یا همکاران وی ارائه شده است.
وی همچنین از اینفانتینو خواست تا برای مصاحبهای رسمی در کمیته حاضر شود.
راسکین در این نامه نوشت: برای کمک به این تحقیقات از شما درخواست میکنیم که برای مصاحبهای رسمی با این کمیته در آمریکا حاضر شوید. لطفاً برای تعیین وقت مصاحبه، حداکثر تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۹ آگوست ۲۰۲۶ با کارکنان کمیته دموکرات تماس بگیرید.
گفتنی است جیانی اینفانتینو ۵۶ ساله در جریان جام جهانی امسال (۲۰۲۶) رابطه نزدیکی با ترامپ پیدا کرد.
این مدیر فوتبال متولد سوئیس تلاش زیادی کرد تا ترامپ را در مسابقات قهرمانی آمریکای شمالی مورد توجه قرار دهد و در برنامهها حضور داشته باشد و حتی در ماه دسامبر، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد.
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