به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم گرامیداشت دهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم «حسین علی پورابراهیمی» که شامگاه چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در رشت برگزار شد، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت به تشریح ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های این شهید پرداخت.

سرهنگ حسن امینی با بیان اینکه شهید پورابراهیمی از نوجوانی قدم در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی گذاشت، اظهار کرد: این شهید والامقام در ۱۳ سالگی راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد و پس از سال‌ها حضور در عرصه ایثار و جانبازی، سرانجام در ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ و در عملیات دفاع از حرم اهل بیت (ع) در شهر حلب سوریه به شهادت رسید.

وی با اشاره به محل تدفین این شهید افزود: پیکر مطهر شهید پورابراهیمی بنا بر وصیت خودش در جوار همرزم شهیدش «سعید مسافر» در گلزار شهدای رشت به خاک سپرده شده است. این شهید در بخشی از وصیت‌نامه خود نیز بر آرزوی شهادت تأکید کرده بود.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به نقش مدافعان حرم در مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری گفت: در روزهایی که تهدید دشمنان متوجه حرم حضرت زینب (س) شده بود، رزمندگان مدافع حرم از جمله نیروهای گیلانی با حضور در میدان نبرد، مانع پیشروی جریان‌های تروریستی شدند و امنیت منطقه را حفظ کردند.

امینی با اشاره به شرایط منطقه در آن دوران خاطرنشان کرد: گروه داعش به صراحت از هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت و در صورت سقوط سوریه و عراق، تهدیدات امنیتی علیه کشور به مراتب گسترده‌تر می‌شد.

وی همچنین با تأکید بر استمرار حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمن پس از ناکامی در عرصه تقابل مستقیم، راهبردهای دیگری را در پیش گرفته است، اما ملت ایران همچنان با هوشیاری از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه‌های مقاومت مردمی در میادین اصلی شهر خبر داد و گفت: میدان شهدای ذهاب رشت به عنوان یکی از نقاط پیش‌بینی‌شده برای این طرح انتخاب شده و مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.

وی همچنین از استقبال گسترده شهروندان رشتی برای عضویت در تشکل‌های مردمی دفاعی خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر در قالب «لشکر زینبی مدافعان وطن» و «لشکر حسینی مدافعان حرم» اعلام آمادگی کرده‌اند.

در پایان این مراسم نیز از تندیس شهدای مدافع حرم رونمایی شد؛ اثری که در چارچوب برنامه‌های کنگره شهدا طراحی شده و به مناسبت سالروز شهادت شهید حسین علی پورابراهیمی به این شهید والامقام تقدیم شد.

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