به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای توسعه تعاملات علمی، فرهنگی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، ۳۷ نفر از دانشجویان دانشگاه اودایانا بالی با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا با دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.



طبق اعلام واحد رسانه رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، در آغاز این نشست، دکتر جهانگیری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور، خاطرنشان کرد: مناسبات ایران و اندونزی تنها به روابط سیاسی معاصر محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در قرن‌ها تعاملات فرهنگی، تمدنی و دینی دارد.



وی با اشاره به نقش بازرگانان، عالمان و مبلغان ایرانی در گسترش اسلام در مجمع‌الجزایر اندونزی، تأکید کرد: بسیاری از جلوه‌های فرهنگی و دینی موجود در اندونزی، شباهت‌های قابل‌توجهی با سنت‌های اسلامی و فرهنگی ایران دارد.



دکتر جهانگیری با اشاره به هفتاد و یکمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، این مناسبات را نمونه‌ای موفق از همکاری مبتنی بر احترام متقابل و دوستی میان ملت‌ها دانست و افزود: همکاری‌های فرهنگی، علمی، دانشگاهی، تبادل دانشجو و گردشگری در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه دانشگاه‌های کشور در عرصه‌های پژوهشی و فناوری، فرصت‌های تحصیلی و همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور را برای دانشجویان تشریح کرد.



رایزن فرهنگی ایران در ادامه به تبیین جایگاه و نقش بانوان در جامعه ایران پرداخت و دستاوردهای حضور مؤثر زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را برای حاضران تشریح کرد و به پرسش‌های دانشجویان در این حوزه پاسخ داد.



دکتر جهانگیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده در حوزه سینما و استقبال مخاطبان اندونزیایی از آثار ایرانی، اظهار داشت: نمایش موفق فیلم‌های ایرانی در اندونزی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های وسیع برای توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری است.



وی همچنین با ارائه تصویری از واقعیت‌های امروز ایران، تصریح کرد: آنچه گاه در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره ایران منعکس می‌شود، لزوماً با واقعیت‌های موجود منطبق نیست. ایران امروز کشوری مستقل، برخوردار از زیرساخت‌های علمی و فناوری پیشرفته و دارای ظرفیت‌های گسترده انسانی است که قاطعانه از امنیت و منافع ملی خود دفاع می‌کند.



رایزن فرهنگی ایران در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مسئله فلسطین، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مراکز درمانی و نیروهای امدادی در غزه، به‌ویژه حمله به بیمارستان اندونزی را محکوم کرد و آن را تعرض به منافع و ارزش‌های انسانی ملت‌های مسلمان دانست.



در ادامه این برنامه که در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد، علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری و تنوع اقلیمی ایران، به پرسش‌های متعدد دانشجویان درباره تحولات منطقه، روابط دوجانبه و فرصت‌های تحصیلی پاسخ داده شد.



در پایان این دیدار، ضمن اهدای تابلوهای یادبود مزین به پرچم دو کشور به نمایندگان دانشگاه اودایانا، دو عنوان کتاب تازه منتشرشده از جمله کتابی در معرفی اندیشه‌های مقام معظم رهبری که توسط رایزنی فرهنگی ایران تهیه شده است، به رئیس گروه دانشجویان تقدیم شد.



این نشست در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش شناخت متقابل میان نسل جوان دو کشور برگزار گردید.

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