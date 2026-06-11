به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ارتحال حجت الاسلام مطلبی امام جماعت مسجد جامع ابوذر تهران تاکید کرد: مرحوم مطلبی با نیم قرن امامت جماعت مسجد جامع ابوذر تهران، مردم به ویژه جوانان را حول محور مسجد سازماندهی می کرد و مسجد و امام جماعت تراز انقلاب اسلامی را عینیت می بخشید.

متن پیام به این شرح است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال روحانی مجاهد، مردمی و انقلابی، امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا مطلبی موجب تاسف و تاثر عمیق اینجانب گردید. ویژگی بارز این عالم جلیل القدر علاوه بر مبارزات قبل از انقلاب و شاگردی و سربازی در نهضت و مکتب خمینی کبیر، حضور در جبهه های دفاع مقدس و زیست مومنانه و عالمانه، عینیت بخشی به مسجد محوری و محله محوری در انجام کار فرهنگی و جهادی بود.

ایشان با نیم قرن امامت جماعت مسجد جامع ابوذر تهران، مردم به ویژه جوانان را حول محور مسجد سازماندهی می کرد. نمازهای جماعت شلوغ و شب های قدر بی نظیر این مسجد، در تهران زبانزد بود و مسجد و امام جماعت تراز انقلاب اسلامی را عینیت می بخشید.

مسجد ابوذر، همان نقطه مقدسی است که رهبر شهید انقلاب برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با جوانان انتخاب کردند و کوردلان ضدانقلاب با ترور ایشان در ۶ تیرماه سال ۶۰ قصد حذف یکی از موثرترین چهره های انقلاب را داشتند که دست تقدیر الهی بر آن بود که امام جمعه تهران و نماینده حضرت امام در شورای‌عالی دفاع، رییس جمهور سال های بعد و زعیم عالیقدر جهان اسلام، بماند و پس از ۳۷ سال رهبری در اوج عزت و اقتدار به فیض عظیم شهادت نائل گردد.

نمونه ی دیگر اثرگذاری مسجد ابوذر و امام جماعت فقید آن، کینه ضد انقلاب به این کانون پرشور انقلابی و مردمی بود که در دی ماه گذشته با فتنه امریکایی -صهیونی، این خانه خدا مورد جسارت قرار گرفت اما همچنان با قوت و پرصلابت چون گذشته مامنی برای مردم آن منطقه است. اینجانب ضمن تسلیت به جامعه روحانیت تهران، خاندان محترم، نمازگزاران و اهالی شریف جنوبِ غرب تهران برای از دست دادن این روحانی آگاه و همیشه در صحنه، از خداوند منان برای ایشان غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و بهره مندی از عنایات حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی



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