به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ اظهار داشت بیانیه‌های اخیر در حمایت از مواضع عربستان، بازتاب‌دهنده رویکردی یک‌جانبه است و حقوق ملت یمن را نادیده می‌گیرد. وی مدعی شد شباهت در ادبیات و محتوای این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها بر اساس یک چارچوب سیاسی و رسانه‌ای مشترک تنظیم شده‌اند و بیش از آنکه بازتاب‌دهنده مواضع مستقل باشند، روایت آمریکا و عربستان را تکرار می‌کنند.

الفرح با اشاره به ادامه محاصره یمن، از کشورهای حامی عربستان خواست خود را جای ملت یمن قرار دهند و این پرسش را مطرح کرد که آیا حاضرند فرودگاه‌ها، بنادر و تصمیمات حاکمیتی کشورشان تحت کنترل و محدودیت یک دولت خارجی قرار گیرد. وی تأکید کرد حقوق ملت‌ها در زمینه حاکمیت، استقلال، آزادی رفت‌وآمد، رفع محاصره و پایان مداخله خارجی، حقوقی مشروع و غیرقابل سلب است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین از کشورهای منطقه خواست به جای حمایت از سیاست‌های ریاض، عربستان را به پایان دادن به جنگ، رفع محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن، خروج نیروهایش از خاک این کشور، احترام به حاکمیت یمن و آزادی اسیران یمنی ترغیب کنند. وی در پایان تأکید کرد ملت یمن همچنان بر حقوق مشروع خود پایبند خواهد ماند و بیانیه‌های جانبدارانه، تغییری در واقعیت این مطالبات ایجاد نخواهد کرد.

..........

پایان پیام