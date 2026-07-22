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عضو دفتر سیاسی انصارالله: بیانیه‌های جانبدارانه از عربستان، حقوق ملت یمن را نادیده می‌گیرد

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
کد مطلب: 1843617
عضو دفتر سیاسی انصارالله: بیانیه‌های جانبدارانه از عربستان، حقوق ملت یمن را نادیده می‌گیرد

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله با انتقاد از بیانیه‌های اخیر برخی کشورها در حمایت از عربستان، این مواضع را جانبدارانه خواند و تأکید کرد که چنین بیانیه‌هایی حقوق مشروع ملت یمن و رنج‌های ناشی از سال‌ها جنگ و محاصره را نادیده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفت‌وگو با خبرگزاری سبأ اظهار داشت بیانیه‌های اخیر در حمایت از مواضع عربستان، بازتاب‌دهنده رویکردی یک‌جانبه است و حقوق ملت یمن را نادیده می‌گیرد. وی مدعی شد شباهت در ادبیات و محتوای این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها بر اساس یک چارچوب سیاسی و رسانه‌ای مشترک تنظیم شده‌اند و بیش از آنکه بازتاب‌دهنده مواضع مستقل باشند، روایت آمریکا و عربستان را تکرار می‌کنند.

الفرح با اشاره به ادامه محاصره یمن، از کشورهای حامی عربستان خواست خود را جای ملت یمن قرار دهند و این پرسش را مطرح کرد که آیا حاضرند فرودگاه‌ها، بنادر و تصمیمات حاکمیتی کشورشان تحت کنترل و محدودیت یک دولت خارجی قرار گیرد. وی تأکید کرد حقوق ملت‌ها در زمینه حاکمیت، استقلال، آزادی رفت‌وآمد، رفع محاصره و پایان مداخله خارجی، حقوقی مشروع و غیرقابل سلب است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین از کشورهای منطقه خواست به جای حمایت از سیاست‌های ریاض، عربستان را به پایان دادن به جنگ، رفع محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن، خروج نیروهایش از خاک این کشور، احترام به حاکمیت یمن و آزادی اسیران یمنی ترغیب کنند. وی در پایان تأکید کرد ملت یمن همچنان بر حقوق مشروع خود پایبند خواهد ماند و بیانیه‌های جانبدارانه، تغییری در واقعیت این مطالبات ایجاد نخواهد کرد.

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