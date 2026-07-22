به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در گفتوگو با خبرگزاری سبأ اظهار داشت بیانیههای اخیر در حمایت از مواضع عربستان، بازتابدهنده رویکردی یکجانبه است و حقوق ملت یمن را نادیده میگیرد. وی مدعی شد شباهت در ادبیات و محتوای این بیانیهها نشان میدهد که آنها بر اساس یک چارچوب سیاسی و رسانهای مشترک تنظیم شدهاند و بیش از آنکه بازتابدهنده مواضع مستقل باشند، روایت آمریکا و عربستان را تکرار میکنند.
الفرح با اشاره به ادامه محاصره یمن، از کشورهای حامی عربستان خواست خود را جای ملت یمن قرار دهند و این پرسش را مطرح کرد که آیا حاضرند فرودگاهها، بنادر و تصمیمات حاکمیتی کشورشان تحت کنترل و محدودیت یک دولت خارجی قرار گیرد. وی تأکید کرد حقوق ملتها در زمینه حاکمیت، استقلال، آزادی رفتوآمد، رفع محاصره و پایان مداخله خارجی، حقوقی مشروع و غیرقابل سلب است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین از کشورهای منطقه خواست به جای حمایت از سیاستهای ریاض، عربستان را به پایان دادن به جنگ، رفع محاصره فرودگاهها و بنادر یمن، خروج نیروهایش از خاک این کشور، احترام به حاکمیت یمن و آزادی اسیران یمنی ترغیب کنند. وی در پایان تأکید کرد ملت یمن همچنان بر حقوق مشروع خود پایبند خواهد ماند و بیانیههای جانبدارانه، تغییری در واقعیت این مطالبات ایجاد نخواهد کرد.
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