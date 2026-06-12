به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجلس ترحیم مرجع عالی‌قدر آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض، امشب (جمعه ۲۲ خرداد) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار می‌شود. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه سلام‎الله‌علیها برگزار خواهد شد.

در پیامی که از سوی رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به مناسبت درگذشت این عالم جلیل القدر جهان شیعه در تاریخ ۲۱ خرداد صادر شده، آمده است: «سال‌ها حضور در حوزه مقدّسه نجف اشرف و کسب فیض از محضر بزرگان آن، ‌چون مرحوم آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی(ره) و تربیت شاگردان و تألیف کتب و اشراف بر جریان علمی آن حوزه و ارشاد مؤمنین و مقلّدان، تنها بخشی از خدمات وجود این فقیه بود که فراموش نخواهد شد و آثار صالحه آن باقی خواهدماند ان‌شاءالله.»

آیت الله العظمی محمداسحاق فیاض یکی از مراجع تقلید بزرگ جهان شیعه در نجف بود که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در بیمارستانی در بغداد در ۹۶ سالگی چشم از جهان فرو بست.

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