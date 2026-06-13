به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگویی، اظهار کرد: امیدواریم که مسئولین سیاسی ما ۱۰۰ درصد و کاملاً در چارچوبی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی معین می‌کنند عمل کنند. در گفت‌وگوها، در دیپلماسی سیاسی و در همه عرصه‌های ارتباط با خارجی‌ها، مخصوصاً آمریکایی‌ها، لازم است که دقیقاً در چارچوب فرمایشات، خط قرمزها و قواعدی که مقام معظم رهبری معین می‌فرمایند، عمل کنند.

وی افزود: یک ذره، یک تار مو، اگر از مقررات، چارچوب‌ها و خط قرمزهای مقام معظم رهبری تخطی یا تجاوز کنند، خلاف شرع است و چنین اجازه‌ای ندارند. ما امیدواریم که در گفت‌وگوهای خود موفق باشند و در همین چارچوب، گام‌های بسیار مؤثری در راه مصالح و منافع ملت بردارند.

اراکی گفت: باید بدانند که ما با آمریکا فقط از راه قدرت می‌توانیم موفق شویم. باید قدرت‌نمایی خودمان را به رخ آنها بکشیم، وگرنه آنها با این گفت‌وگوها حاضر نمی‌شوند زیر بار شرایط ما بروند. بر خدا توکل کنند و از هیچ چیز خوف و هراسی نداشته باشند و بدانند که خدا کمک‌ حال آنهاست و دعای مقام معظم رهبری و همه مردم ما شامل حال آنها است و ان‌شاءالله موفق شونددر همان چارچوب معین‌ شده مقام معظم رهبری اقدام کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که سال گذشته فرماندهان زیادی را از دست دادیم، ولی هیچ خللی در روند نظام ایجاد نشد، رمز این موفقیت چیست؟ عنوان کرد: رمز اصلی موفقیت جمهوری اسلامی سه چیز اصلی است؛ اولاً رهبری. خدای متعال این توفیق را به مردم ایران داده که تحت رهبری ولی‌فقیه عمل کنند. رهبری ولی‌فقیه نصرت خدا را به دنبال دارد و نظر حضرت ولی‌عصر(عج) را به همراه دارد. اینکه مردم پیرو ولی‌فقیه هستند، عنایت امام زمان(عج) را به همراه دارد.

وی افزود: ما معتقد هستیم که یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب شد به هیچ وجه هیچ تضرری در مملکت ایجاد نشود، آن نگاه و نظری است که امام زمان(عج) به این مملکت داشتند. این نظر و نگاه نیز نتیجه سایه‌ای است که ولایت مقام معظم رهبری بر سر این مردم داشته است. اینها از طریق ولایت مقام معظم رهبری تحت ولایت امام زمان(عج) قرار می‌گیرند و ولایت امام زمان(عج) حافظ است. این اولین و مهم‌ترین نکته است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به دومین عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران گفت: نکته مهم دیگر این است که مردم پای این ولایت ایستادند و به پیمانشان با ولایت وفادار ماندند؛ برخلاف مردمی که ما در صدر اسلام دیدیم و می‌دانیم پایبند به ولایت نبودند و امام زمان خود را نصرت نکردند. این پایبندی مردم به تبعیت از ولایت و این حضور در خیابان‌ها و میادین برای تأیید مقام معظم رهبری، تأیید نظام و تأیید رزمندگان بسیار مهم است.

اراکی با اشاره به سومین عنصر موفقیت کشور عنوان کرد: رزمندگان عزیز ما و فرماندهان بسیار بزرگی که داریم. این فرماندهان همان مالک‌اشترهایی هستند که در کنار حضرت امیر(ع) بودند. اگر حضرت امیر(ع) یک مالک‌اشتر داشت، بحمدالله امروز مقام معظم رهبری مالک‌اشترهای بسیاری را در اختیار دارد. این عزیزان همان نقش مالک‌اشترها را ایفا کردند. شجاعت، ایستادگی، اخلاص، توانمندی نظامی و حکمت نظامی آنها توانست دشمن را سر جای خود بنشاند، استحکام قدرت را در مملکت ما تثبیت کند و بحمدالله زمینه پیروزی ملت و مملکت ما را فراهم آورد.

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