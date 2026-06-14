به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت مرحوم حضرت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع فقید نجف اشرف، از سوی آستان مقدس حسینی و آستان مقدس عباسی در بین‌الحرمین کربلای معلی برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد صافی، متولی شرعی حرم حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عبد المهدی کربلایی، متولی شرعی حرم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) حضور یافتند.

همچنین زائران حرمین مطهر و جمعی از مسئولان دو آستان، به همراه شخصیت‌های دینی، رسمی، دانشگاهی، گروهی از مؤمنان و طلاب علوم دینی در این مراسم حضور داشتند.

حاضران ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده و دوستداران آن مرحوم، از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و بهشت برین و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کردند.

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