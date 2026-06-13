سرلشکر عبدالهی: دنیا به زودی طنین پیروزی ایران را خواهد شنید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)، حضور استوار ملت ایران اسلامی در میدان را پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: به فضل الهی جهانیان به زودی طنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در دنیا را خواهد شنید.

سردار سرلشکر پاسدار علی عبدالهی با ارسال پیامی به آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزندش امین عباس رشید که جمعه شب در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، آورده است: نخستین سالگرد شهادت مظلومانه و پر افتخار استراتژیست بی بدیل و نظریه پرداز برجسته دفاع مقدس سردار سرافراز سپهبد پاسدار غلامعلی رشید، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را به محضر مقدس حضرت ولی عصر(عج)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظل العالی)، خانواده‌های معظم، فرماندهان و رزمندگان غیور و ولایتمدار نیروهای مسلح و همچنین آحاد ملت شریف، بصیر، تاریخ ساز و قدرشناس ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

این پیام افزوده است: شهادت این سردار که در پی جنایت تروریستی رژیم سفاک صهیونی در آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رقم خورد اگر چه ضایعه‌ای جانگداز بود ولی بار دیگر قدرت بازدارندگی و اقتدار ملی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.

سرلشکر عبدالهی در ادامه پیام خود آورده است: شهید رشید نه فقط یک فرمانده میدانی که یک مکتب در عرصه دفاع و امنیت ملی بود؛ او که در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از معماران اصلی عملیات‌های غرور آفرینی نظیر فتح المبین، ‌بیت المقدس و کربلای پنج در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ایفای نقش کرد با هوشمندی ژئوپلتیک و تحلیل‌های عمیق معادلات نبرد حق علیه باطل را دگرگون ساخت.

در این پیام آمده است: نقش راهبردی این شهید گرانقدر هرگز به هشت سال دوران دفاع مقدس محدود نبود و پس از جنگ به عنوان یکی از معماران اصلی دکترین دفاعی کشور و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر تهدیدهای ترکیبی دشمن و تاکید بر صبر راهبردی در کنار افزایش توان تهاجمی و بازدارندگی، نقش بی بدیلی در حفظ امینت پایدار ایران اسلامی ایفا کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در ادامه پیام خود تاکید کرده است: جنایت شهادت ایشان، توسط رژیم صهیونی با همراهی دولت تروریست ایالات متحده آمریکا خود گواه روشنی بر جایگاه کلیدی آن سردار عالیقدر در پیشبرد اهداف دفاعی کشور بود؛ امروز و در موسم پاسداشت نخستین سالگرد شهادت آن شهید ارجمند با او عهد و پیمان می‌بندیم که راهش را با قدرت و قوت ادامه خواهم داد.

این پیام افزوده است: دشمن زبون و درنده خیال می‌کرد با ترور فیزیکی مغزهای متفکر نظامی ایران می‌تواند خللی در اراده دفاعی ایران ایجاد کند اما غافل از اینکه شهید رشید میراثی از دانش، تجربه و تفکر راهبردی را برای هدایت نسل‌های آینده به یادگار نهاد و امروز فرماندهان غیور نیروهای مسلح با تکیه بر همان نقشه راه مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی پیچیده دشمن در دفاع مقدس سوم را هوشمندانه مدیریت می‌کنند و آحاد رزمندگان و مدافعان غیرتمند وطن در سراسر مرزهای آب، خاکی و هوایی کشور با روحیه «ما می‌توانیم» و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و بومی، مظهر بازدارندگی فعال و صلابت ملی هستند.

سرلشکر عبدالهی در پیام خود افزوده است: ما ادامه دهندگان راه شهید رشید کاملا آگاهیم که امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت‌های خاموش و شب زنده داری‌های فرماندهان دلسوز و خستگی ناپذیری چون شهید رشید است که تا آخرین لحظه حیات، مشغول طراحی و تحمیل قدرت سازی دفاعی و بازنده برای کشور بوده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: بی تردید ملت وفادار و قدرشناس ایران اسلامی با تاسی به سیره و منش شهدای اقتدار ایران اسلامی به ویژه سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید تحت تدابیر و منویات خلف صالح امام شهید، ‌رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای همانند همیشه استوار و پا برجا در میدان، پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان به خصوص در شرایط خطیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی صهوینی بوده و به فضل الهی جهانیان به زودی طنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در پنه گیتی را خواهد شنید.

گفتنی است در این آیین که با حضور فرماندهان برجسته لشکری و کشوری برگزار شد، علیرضا قزوه از شاعران شناخته شده کشور در رثای سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید به مثنوی خوانی و حاج صادق آهنگران نیز به مداحی پرداخت.

همزمان با نخستین سالروز شهادت سردار غلامعلی رشید و فرزندش امین عباس رشید، از سنگ مزار جدید این شهدا در حرم سبزقبا(ع) و المان سردار رشید در میدان رودبند رونمایی شد.

سردار سرلشکر غلامعلی رشید در سال ۱۳۳۲ در شهرستان دزفول چشم به جهان گشود. این سردار سرافراز اسلام در طول خدمت نظامی خود مسئولیت‌های برجسته‌ای را برعهده داشت که از آن جمله می‌توان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ اشاره کرد. وی در سال ۱۳۷۸ با دریافت درجه سرلشکری به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت ۱۷ سال در این سمت خدمت کرد.

سردار رشید در سال ۱۳۹۵ با حکم رهبر معظم انقلاب به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند. وی همزمان، مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده داشت.

سحرگاهِ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و فرزند برومندش حجت الاسلام امین عباس رشید در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک میهن به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

پیکر پاک سردار سپهبد شهید «غلامعلی رشید» فرمانده مقتدر ایران اسلامی، فرزند برومند دزفول و فرزندش روز نهم تیرماه ۱۴۰۴ با حضور دهها هزار نفر از مردم قدرشناس شهرهای شمال خوزستان در آستان متبرک حضرت سبزقبا(ع) به خاک سپرده شد.

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