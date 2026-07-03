وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با پیکر فرمانده شهید کل قوا + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور ،سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه امروز با حضور در مصلای امام خمینی با پیکر مطهر فرمانده شهید کل قوا حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای وداع کردند.
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم بر تداوم نقشهراه فرمانده شهید کل قوا تاکید کردند.
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