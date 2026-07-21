به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان برای تأمین زندگی خود به کشاورزی وابسته است، اما این بخش همچنان تحت تأثیر بحرانهای اقلیمی و اقتصادی قرار دارد.
فائو امروز سهشنبه ۳۰ تیر در گزارشی گفت که خشکسالی، کاهش منابع آب، شیوع آفات و بیماریهای گیاهی و فشارهای اقتصادی، از مهمترین مشکلات پیش روی کشاورزان افغانستان است.
این نهاد تأکید کرده است که در چنین شرایطی، کمکهای اضطراری کشاورزی باید بر اساس نیازهای واقعی مناطق آسیبدیده طراحی شود تا بتواند از معیشت خانوادههای روستایی حمایت کرده و به بازسازی زندگی آنان پس از بحرانها کمک کند.
فائو همچنین اعلام کرده است که برای نخستینبار در افغانستان، ۱۹ کارمند فنی این سازمان در زمینه «استانداردهای حمایت از معیشتهای مبتنی بر کشت در شرایط اضطراری و بلایا» (SEADS) آموزش دیدهاند.
به گفته این سازمان، این چارچوب بینالمللی به کارشناسان کمک میکند تا زمان مناسب ارائه کمکهای کشاورزی، نوع مداخلات لازم و میزان اثربخشی برنامههای حمایتی را بهتر ارزیابی کنند.
فائو تأکید کرده است که با توجه به تداوم بحران انسانی در افغانستان و وابستگی میلیونها نفر به بخش کشاورزی، استفاده از این استانداردها میتواند هماهنگی و کیفیت برنامههای حمایتی در بخش زراعت را افزایش دهد.
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