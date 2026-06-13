گردهمایی مبلغان جامعه الزهرا(س) در آستانه ماه محرم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی مبلغان و فعالان فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها از سوی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی برگزار شد.

در این گردهمایی، خانم معصومه بهرامی، مدیرکل تبلیغ جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ابتدا سخنرانی خود را با تبیین ضرورت حضور مبلغان در میدان در کنار مردم مبعوث شده آغاز کرد و در ادامه، بیانیه معاون تبلیغ و امور فرهنگی برای این گردهمایی قرائت شد.

پیام معاون تبلیغ و امور فرهنگی در گردهمایی مبلغان محرم۱۴۴۸

متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ کَفی‌ بِاللَّهِ حَسِیباً

خواهران عزیز و مبلغان گرانقدرِ مکتبِ حق!

ماه محرم در آستانه‌ی رسیدن، صدایِ ناله‌یِ دل‌هایِ مشتاق را به گوشِ ما می‌رساند. شما، خواهران و مبلغانِ عزیز، قلب‌های تپنده‌یِ این رسالت هستید. هر کلامی که برای تبیینِ حق می‌گویید و هر اشکِ معرفتی که در برنامه‌های خود جاری می‌کنید، گویایِ عشقِ شما به سیدالشهدا علیه السلام است.

امسال باید محرم را با نگاهی نو و با مسئولیتی که در مورد بصیرت و شناخت حق و باطل، جبهه مقاومت، استقامت و تاب آوری، خانواده‌ها و نسل‌های آینده دارد، آغاز کنیم. با نزدیک شدن به ایام سوگواری و خروشِ عاشورا، بارِ مسئولیت بر دوشِ شما سنگین‌تر و پاداشِ تلاش‌هایتان بزرگ‌تر از همیشه است. شما تنها سخن‌گویِ حوادثِ تاریخ نیستید؛ شما حراستگرانِ ارزش‌های اصیل و تربیت‌گرانِ نسلِ آینده هستید. محرم در پیش است؛ زمانِ تجدیدِ میثاق و خروشِ معرفت. شما فراتر از یک سخنران، مربیانِ ایستادگی هستید. وظیفه‌ی ما در این ایام، انتقالِ پیامِ «عزت»، «اقتدار» و «ولایتمداری» به خانه‌ها و دل‌هاست.

بیایید با هم، شعارِ حق را در عمل و کلام، در تمامِ ایران جاری کنیم. ما در این مسیر، همواره پشتیبانِ حرکتِ ارزشمندِ شما هستیم.

در این ایامِ حساس، از شما انتظار می‌رود که، پیامِ ایستادگی، عزت و مقاومتِ کربلا را در دل‌ها جاری کنید. وظیفه‌ی ما تنها گریستن نیست، بلکه بازسازیِ شخصیتِ جامعه بر اساسِ الگویِ بی‌ بدیل آلِ محمد علیهم السلام است. در این ایام بارِ مسئولیتِ شما فراتر از تبیینِ آموزه‌های دینی، به سوی «مبارزه با ظلم» گسیل می‌شود. ما در عصری زندگی می‌کنیم که استکبارِ جهانی، با تمامِ ابزارهای خود، در پیِ کژتاب کردنِ حقیقت و تضعیفِ اراده‌ی ملت‌هاست.

شما در خطِ مقدمِ این نبردِ آگاهی هستید. وظیفه‌ی شما در این ایام که سوگوار سالار شهیدان و امام شهیدمان هستیم، این است که باید در لایه های مختلف جنگ ترکیبی، هدایتگر و راهبر جامعه به ویژه بانوان باشید. در جنگ اقتصادی سردمدار اقتصاد مقاومتی، در جنگ فرهنگی روایتگر حقایق، در جنگ سیاسی روشنگر فریب و فتنه دشمنان در ایجاد دو قطبی مردم و مسئولان و در جنگ رسانه ای«اصالتِ مقاومت» را در برابرِ استکبارِ امروز تبیین کنید. مبلّغِ واقعی، کسی است که با کلامِ خود، ریشه‌های ظلم را در دل‌ها بخشکاند و به مردم بیاموزد که ایستادگی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک فرمانِ الهی است.

ماه محرم، فصلِ بازگشت به الگویِ «زینبی» است؛ الگویی که نشان داد چگونه می‌توان با کلامی استوار، در میانه‌یِ قصرِ استکبار، لرزه بر اندامِ ظالمان انداخت. مبلّغِ زینبی، کسی است که با تبیینِ حقایق، مانع از غلبه‌یِ روایت‌هایِ دروغینِ دشمن بر قلب‌هایِ مؤمنان شده و از حریم عفاف و حجاب در جامعه پاسداری می کند.

بیایید در این محرم، با نگاهی نو و با صلابتی برخاسته از مکتبِ کربلا، در برابرِ هرگونه ظلم و استکبار، صدایِ حق را بلند کنیم.

به یاد داشته باشید که امروز، میدانِ مبارزه با ظلم و استکبار، از مسجد، هیئات، جلسات خانگی، فضای مجازی و رسانه تا خیابان و از محافلِ داخلی به «عرصه‌های بین‌المللی» گسترش یافته است. امروز، وظیفه‌ی شما تنها روایتِ تاریخ نیست؛ بلکه «جنگِ روایت‌ها» در برابرِ استکبارِ جهانی است.

مسئولیتِ شما در این ایام، از دو جهت است: نخست، ایستادگی در برابرِ ظلم و استکبار در قلبِ جوامع، و دوم، حضورِ فعال و مقتدر جهت جهاد تبیین در میدان و فضای مجازی و رسانه؛ یعنی دو جبهه ای که امروز، میدانِ اصلیِ نبردِ آگاهی است.

مبلّغِ امروز، باید «سفیرِ جهانیِ عاشورا» باشد. باید با روایت مبانی فکری امام شهیدمان، در خط مقدم جهاد تبیین حضور یابد. دنیا نیازمندِ کلامی است که از مرزهای جغرافیایی عبور کند و در عرصه‌های «بین‌المللی»، پیامِ آزادی، عزت و حق را به گوشِ جهانیان برساند. بیایید روایتِ اصیلِ کربلا را به زبانِ روزِ دنیا بازگو کنیم تا استکبار نتواند حقیقت را در تاریکیِ رسانه‌ها پنهان کند.وظیفه ما، عبور از روایت‌هایِ محدود و ورود به جبهه‌ی نبردِ جهانیِ آگاهی است.

وظیفه ما در این ماه، تبدیلِ اشک‌هایِ عاشورا به شعارهایِ ایستادگی در برابرِ ظلم است. و در جنگِ نرمِ امروزی، کلامِ مبلّغ، سنگرِ اصلیِ دفاع از ارزش‌هایِ اسلامی و مقاومتِ ملی است. ما باید یاد بگیریم که چگونه پیامِ «لَا اِلهَ اِلَّا الله» را به عنوانِ فریادِ مبارزه با استکبار در گوشِ جهانیان بنشانیم. در این راستا ما در زمینه آموزشِ مهارت‌های تبلیغی، رسانه‌ای و بین‌المللی در کنار شما هستیم.

ما بر ایستادگی و صلابت شما در این میدانِ بزرگ، ایمان داریم و پیروزیِ حق را از طریقِ زبانِ پرشورِ شما طلب می‌کنیم.

امیدوارم در این ماهِ پربرکت، نوایِ حق را با اقتدار و خلوصِ نیت، در گوشه و کنارِ کشور و جهان طنین‌انداز کنید. پیروز باشید و در پناهِ امامِ زمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف استوار بمانید.

صمیمانه از همتِ بلند شما سپاسگزاریم و دعا می‌کنیم در این مسیرِ پرشکوه، یاریِ حقیقیِ حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و حضرت زینب علیها السلام همراهِ شما باشد.

معاون تبلیغ و امورفرهنگی جامعه الزهرا علیهاالسلام

معصومه شریفی- ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ مطابق با۲۴ ذی الحجه ۱۴۴۷

اهمیت و ضرورت اقناع اندیشه و بررسی آن از منظر رهبر شهید

در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین کلاته، مدیر گروه‌های تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه و مدیر موسسه امیربیان، سخنان خود را در بخش اول با ارائه تکنیک‌ها و فنون گفتگوی دو طرفه و اقناع مخاطب آغاز کرد و در بخش دوم به ارائه سوژه سخن در ماه محرم با توجه به اقتضائات روز به پایان رساند.

مدیر گروه‌های تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به مناسبت روز مباهله، به حرکت مردم مبعوث شده در خیابان ها و تطبیق آن با این روز و شباهت کار مردم با آن پرداخت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کلاته در ادامه بر اهمیت و ضرورت اقناع اندیشه و بررسی آن از منظر رهبر شهیدمان رضوان‌الله‌تعالی‌علیه مبنی بر باز کردن گره ذهنی برخی جوانان و ضرورت گفتگو با آنها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: متقاعدسازی می‌تواند در سه سطح متفاوت شامل کاهش مقاومت، متابعت و پذیرش بیرونی، تغییر باورهای درونی، کارکرد داشته باشد، اگر این سه سطح متقاعدسازی را بشناسیم و در خاطر داشته باشیم، انتظارهای ما از این مهارت، معقول‌تر و بامعناتر خواهد بود.

مدیر گروه‌های تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه، در بخش دوم سخنان خود به ارائه سوژه سخن در ماه محرم با توجه به اقتضائات روز با توجه به پیام رهبری، تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی مسئولان پرداخت.

..........................

پایان پیام