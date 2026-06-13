بازداشت مدیر یک هیات عزاداری در الدراز بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی بحرین، سلمان زایر علی، رئیس هیات عزاداری «انصار العداله» در منطقه الدراز را بازداشت کرده و وی را در مرکز پلیس البدیع در استان شمالی این کشور تحت بازجویی و بازداشت قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، این اقدام در ادامه محدودیتها و برخوردهای امنیتی با برگزارکنندگان مراسم و شعائر دینی در بحرین صورت گرفته است.
منابع یادشده این بازداشت را بخشی از روند فشار بر نهادهای مذهبی و مردمی دانسته و معتقدند که مقامات بحرینی همچنان نظارت و کنترل گستردهای بر فعالیتهای مرتبط با مراسم و مناسبتهای مذهبی اعمال میکنند.
گفته میشود بازداشت سلمان زایر علی در چارچوب مجموعهای از اقدامات امنیتی اخیر علیه فعالان و برگزارکنندگان مراسم دینی در مناطق مختلف بحرین انجام شده است؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، با هدف محدودسازی فعالیتهای مذهبی و اجتماعی در این کشور دنبال میشود.
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