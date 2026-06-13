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بازداشت مدیر یک هیات عزاداری در الدراز بحرین

۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰
کد مطلب: 1826397
بازداشت مدیر یک هیات عزاداری در الدراز بحرین

نیروهای امنیتی بحرین، سلمان زایر علی، رئیس هیات عزاداری «انصار العداله» در منطقه الدراز را بازداشت کردند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  منابع محلی گزارش دادند که نیروهای امنیتی بحرین، سلمان زایر علی، رئیس هیات عزاداری «انصار العداله» در منطقه الدراز را بازداشت کرده و وی را در مرکز پلیس البدیع در استان شمالی این کشور تحت بازجویی و بازداشت قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، این اقدام در ادامه محدودیت‌ها و برخوردهای امنیتی با برگزارکنندگان مراسم و شعائر دینی در بحرین صورت گرفته است.

منابع یادشده این بازداشت را بخشی از روند فشار بر نهادهای مذهبی و مردمی دانسته و معتقدند که مقامات بحرینی همچنان نظارت و کنترل گسترده‌ای بر فعالیت‌های مرتبط با مراسم و مناسبت‌های مذهبی اعمال می‌کنند.

گفته می‌شود بازداشت سلمان زایر علی در چارچوب مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی اخیر علیه فعالان و برگزارکنندگان مراسم دینی در مناطق مختلف بحرین انجام شده است؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، با هدف محدودسازی فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی در این کشور دنبال می‌شود.
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